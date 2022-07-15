Azka Otel sahibine sürpriz doğum günü partisi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Azka Otel sahibine sürpriz doğum günü partisi

İhlas Haber Ajansı - Magazin
Azka Otel sahibine sürpriz doğum günü partisi

Şarkıcı Hande Dönmez, önceki akşam Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki Azka Otel'de yakın dostu ve aynı zamanda patronu olan Bülent Kaya'ya düzenlenen sürpriz doğum günü partisinde sahne aldı.

Şarkıcı Hande Dönmez, önceki akşam Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki Azka Otel'de yakın dostu ve aynı zamanda patronu olan Bülent Kaya'ya düzenlenen sürpriz doğum günü partisinde sahne aldı.

Azka Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya, yeni yaşını yakın dostları Özlem Yıldız, Sedefhan Oğuz, Açelya Elmas ve Sibel Vatandost ile birlikte kutladı. Düzenlenen sürpriz organizasyonda sahneye çıkan Hande Dönmez, "Bugün çok değer verdiğim yakın dostum, patronum Bülent Kaya'nın doğum gününü kutlarım. 28 yıldır müzik piyasasının içerisindeyim müziğe bu kadar destek veren, sanatçının bu kadar yanında duran bir insan görmedim onunla birlikte çalıştığım için çok mutluyum" diyerek Kaya'ya övgü dolu sözlerde bulundu. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title