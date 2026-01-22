Aziz Yıldırım'ın Bursa molası: Dönercide 100 bin TL'lik şıklık

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski Başkanı iş insanı Aziz Yıldırım, Bursa ziyareti sırasında uğradığı dönercide görüntülendi. Yıldırım'ın sade bir mekanda tercih ettiği, toplam değeri 100 bin TL'yi bulan ceket ve ayakkabıdan oluşan kombini sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

BURSA'NIN MEŞHUR LEZZETİ İÇİN MOLA VERDİ

İş insanı Aziz Yıldırım, Bursa'daki temasları sırasında kısa bir yemek molası verdi. Kentin simgesi olan Bursa kebabını tatmak için mütevazı bir lokantayı tercih eden Yıldırım, burada vatandaşların objektiflerine yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan kareler, Yıldırım'ın kendine has tarzını bir kez daha gözler önüne serdi.

FİYAT ETİKETLERİ DUDAK UÇUKLATTI

Paylaşılan fotoğraflarda en çok dikkat çeken detay, Yıldırım'ın giyim tercihlerinin piyasa değeri oldu. Yapılan incelemelerde, Yıldırım'ın üzerindeki ünlü bir markaya ait ceketin 49 bin 975 TL olduğu belirlendi. Yıldırım'ın kombinini tamamladığı lüks botların ise yaklaşık 990 Euro (50 bin 195 TL) değerinde olduğu görüldü.

Toplamda 100 bin TL'yi geçen bu kombin, kısa sürede binlerce paylaşım ve yorum alarak magazin sayfalarının üst sıralarına yerleşti.