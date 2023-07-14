Ayşen Birgör'ün yeni şarkısı 'Aşk Yemini' yayınlandı

Yayınlamış olduğu projelerle son yıllarda adından sıklıkla söz ettiren güzel sanatçı; çok ara vermeden yeni şarkısını yayınladı. Sözleri Seçkin Özer ve Ferit Özkan imzalı şarkının müziği ise yine Ferit Özkan'a ait. Projenin müzik yönetmenliğini üstlenen Seçkin Özer; şarkıyı yazın güçlü enerjisine uygun alt yapıyla buluşturarak dinleyicisine sundu. Yazın en sıcak günlerinde izleyicisinin yüzünde çiçekler açtıracak rengarenk klip İstanbul'da Emrah Özbilen yönetmenliğinde çekildi. Göz alıcı bir botanik bahçesinin sahibini canlandıran ve hikayesi ile de izleyicisini sürükleyen klipte güzel sanatçı 'Ayşen Birgör'; sesiyle ve enerjisiyle şarkının güçlü ruhunu da ekranlara tam olarak yansıttı. 'Ayşen Birgör'ün yeni şarkısı 'Aşk Yemini' Fifth Floor Records etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi NetD kanalında yayında..