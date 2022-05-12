Ayşegül Aldinç ve Bige Önal, Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren eski MHP'li vekil Ahmet Çakar'a tepki gösterdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayşegül Aldinç ve Bige Önal, Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren eski MHP'li vekil Ahmet Çakar'a tepki gösterdi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Eski MHP'li vekil Ahmet Çakar'ın canlı yayında "Açık toplu içinde kendini gösteriyor, sütyen yok" diyerek Melis Sezen'in kıyafetini eleştirmesine tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Twitter'da birinci sıraya yerleşen konuya bir eleştiri de Ayşegül Aldinç ve Bige Önal'dan geldi.

Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar, dün akşam katıldığı bir televizyon programında oyuncu Melis Sezen'in aylar önce bir ödül töreninde tercih ettiği kıyafeti eleştirdi. Çakar'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de peşin sıra gelmeye başladı.

Sosyal medya hakkında konuşan Çakar, Sezen'in kıyafeti için "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sutyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" ifadelerini kullandı.

Türk tiyatrosunun usta oyuncusu Ayşegül Aldinç de genç meslektaşının kıyafeti için yapılan eleştirilere sessiz kalmayan isimlerin başında geldi. Yıllar önce giydiği göğüs dekolteli elbiseli pozunu paylaşan Aldinç "Ben de ezelden suçluymuşum bak" dedi.

Ayşegül Aldinç ve Bige Önal, Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren Ahmet Çakar'a tepki gösterdi

Genç oyuncu Bige Önal da Instagram hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "İç çamaşırı üzerinden ahlak cetveli tutmak ne demek? Kimin ne giydiği ile ilgili, ne taktığıyla ilgili, bedeniyle ilgili konuşmak ne demek? Ne münasebet? Toplumun şirazesini kimin ne giydiği değil, üstüne vazife olmadan her konuyla ilgili konuşanlar kaydırıyor" ifadelerini kullandı.

Ayşegül Aldinç ve Bige Önal, Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren Ahmet Çakar'a tepki gösterdi

Ayşegül Aldinç ve Bige Önal, Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren Ahmet Çakar'a tepki gösterdi

Hazal Kaya'dan Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren Ahmet Çakar'a tepki: Ahlakınızda boğulunHazal Kaya'dan Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren Ahmet Çakar'a tepki: Ahlakınızda boğulun
Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın Melis Sezen'in dekoltesi için yaptığı yorum tartışma yarattıEski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın Melis Sezen'in dekoltesi için yaptığı yorum tartışma yarattı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Ayşegül Aldinç, Melis Sezen, Ahmet Çakar, Bige Önal, Magazin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (7)

Mikail arman:

Emrah tosunoğlu, 80 milyona özgürlük tarifimi yapıyorsun ? Demokrasi ve özgürlük bir insana her davranışı yapma yetkisi vermez.Yaşadığımız toplumun değerleri ve kuralları vardır.Bir bayan iç çamaşırını sergilerken, bir erkekte özgürüm diyerek şortunu indirirse rezillik olur.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
kubilay göçeroğlu:

tv dizilerinin hepsini kaldırmanız gerek o zaman yapabiliyorsanız önce onu yapın

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Ütopik Yorumcu:

Haklılık payı çok yüsek adam yanlş bir şey söylemiyor kimsenin giyimine karışmıyor lakin bunu toplumun gözü önünde yaparak gelecek olan nesilin ahlakını bozacak bir durum söz konusu ise orda dikkat edeceksin o zaman herkes çıplak gezsin neden yapmıyor insanlar

Cevap Yaz 10 33 Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title