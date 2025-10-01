Haberler

Ayşe Barım davasına Nejat İşler'den damga vuran ifade: Beni yönetecek gücü yok

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ayşe Barım davasına Nejat İşler'den damga vuran ifade: Beni yönetecek gücü yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gezi Parkı davasında ikinci kez hakim karşısına çıkan menajer Ayşe Barım'a çok sayıda ünlü isim destek verdi. Tanık olarak dinlenen Nejat İşler, Barım'ın kendisini yönlendirmediğini belirtti. İşler ayrıca, "Sosyal medya hesabımı Elon Musk kapattı, içeriklerimi hep kendim yönetirim. Sosyal hayatımda bulunacağım yere Ayşe Barım karar veremez, onun beni yönetecek bir gücü yok" ifadeleri kullandı.

Gezi Parkı eylemlerini organize ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, ikinci kez hakim karşısına çıktı. İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda görülen duruşmaya çok sayıda ünlü isim katılırken, bazı oyuncular tanık olarak ifade verdi.

Ayşe Barım'ın yargılandığı Gezi davasında Nejat İşler'den dikkat çeken sözler: Hesabımı Elon Musk kapattı

ÜNLÜLER ADLİYEYE GELDİ

Kürsüye çıkan tanıkların çoğu Ayşe Barım'ın apolitik olduğunu, siyasi meselelerle ilgili kimseye baskı yapmadığını ve Gezi Parkı eylemlerine katılmaları konusunda kendilerini yönlendirmediğini söyledi. Tanık olarak Nejat İşler, Bergüzar Korel, Ceyda Düvenci, Doluınay Soysert, Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsur,Selma Ergenç, ve Zafer Algöz ifade verdi.

Ayşe Barım'ın yargılandığı Gezi davasında Nejat İşler'den dikkat çeken sözler: Hesabımı Elon Musk kapattı

NEJAT İŞLER: "AYŞE BARIM'IN BENİ YÖNLENDİRMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Tanık sandalyesine çıkan Nejat İşler, Barım'ın kendisini hiçbir şekilde yönlendirmediğini belirtti. İşler, "Gezi'ye 2-3 kez katıldım. 20 yıldan fazladır Ayşe Barım'la çalışıyorum, ama beni yönlendirmesi söz konusu olamaz. Ben devrimci işçi sendikaları üyesiyim, bağlı olduğum sendikanın çadırı vardı, oraya gittim" dedi.

ELON MUSK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya paylaşımlarına da değinen Nejat İşler, "Sosyal medya hesabım vardı, kapattı Elon Musk. İçeriklerimi her zaman kendim yönetirim. Sosyal hayatımda bulunacağım yere Ayşe Barım karar veremez, onun beni yönetecek bir gücü yok" sözleriyle dikkat çekti.

Ayşe Barım'ın yargılandığı Gezi davasında Nejat İşler'den dikkat çeken sözler: Hesabımı Elon Musk kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömercan Altay - Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki

CHP'nin kararı Bahçeli'yi küplere bindirdi: Bu vahim bir durumdur
2026'da hizmete girecekti, BYD fabrikası yılan hikayesine döndü

2026'da hizmete girecekti, dev yatırım yılan hikayesine döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.