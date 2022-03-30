Aynur Aydın, kalçasının yarısını kapatan sahne kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti - Haberler

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Aynur Aydın, kalçasının yarısını kapatan sahne kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Aynur Aydın, Sakarya konserinde iddialı bir kıyafet tercih etti. Göbeğini açık bırakan bir kazak giyen şarkıcı, altına da kalçasının yarısını kapatan süper mini bir etek giydi.

Sosyal medya hesabından iç çamaşırlarıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Aynur Aydın, cesur tercihleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şarkıcı, bu sefer de sahne kıyafetiyle gündeme geldi.

ETEĞİ SADECE KALÇASININ YARISINI KAPATTI

Önceki akşam Sakarya'da konser veren şarkıcı, göbeğini açıktan bırakan bir kazak ve sadece kalçasının yarısını kapatan süper mini ışıltılı bir etek tercih etti. Düzgün fiziğiyle konuşulan Aydın, sahnede verdiği pozları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

İşte Aynur Aydın'ın dikkat çeken sahne kıyafeti...

Aynur Aydın, kalçasının yarısını kapatan sahne kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Aynur Aydın, kalçasının yarısını kapatan sahne kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Aynur Aydın, kalçasının yarısını kapatan sahne kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Aynur Aydın, kalçasının yarısını kapatan sahne kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Aynur Aydın, Instagram, Magazin, Haberler

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Yorumlar (5)

Fakır:

toplum çıplaklığa doğru gidiyor.

Cevap Yaz 2 36 Yayından Kaldır
ali naber:

ünlü olacak abileri ablaları:)

Cevap Yaz 4 45 Yayından Kaldır
adil güner:

edep ya huuu.bu nedir ya...

Cevap Yaz 14 78 Yayından Kaldır
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