Aynur Aydın'ın Mastürbasyon Açıklaması Gündem Oldu - Haberler

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Aynur Aydın'ın Mastürbasyon Açıklaması Gündem Oldu

Snob Magazin - Magazin
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Aynur Aydın'ın Mastürbasyon Açıklaması Gündem Oldu

Mutlu olunca sık mastürbasyon yaptığını itiraf etmesiyle gündeme gelen şarkıcı Aynur Aydın, Armağan Çağlayan'a samimi bir açıklama yaptı. Aydın, sevgiliye çıplak fotoğraf göndermenin doğal olduğunu belirtti.

AYDIN (Snob Magazin) -

Armağan Çağlayan'ın konuğu olan Aynur Aydın yine gündem oldu. Daha önce "Mastürbasyon yapma sıklığın nedir?" sorusuna "Mutluysam sık yapıyorum" yanıtı veren şarkıcı Aynur Aydın'dan bu sefer de çıplaklıkla ilgili bir konuda yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Aydın, gelen bir soru üzerine "Sevgiliye çıplak fotoğraf göndermek gayet doğal bir şey" dedi. Aydın "Ama ben hiç yapmadım. Korktuğumdan, başıma bir şey gelmesin diye. Çevremde yapan çok" diye konuştu.

Snob Magazin / Magazin

Armağan Çağlayan, Aynur Aydın, Aydın, Magazin, Haberler

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