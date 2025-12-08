Haberler

"Aylık kazancım 100 bin TL" diyen fenomenin kilo kilo altınlarına bakın

'Aylık kazancım 100 bin TL' diyen fenomenin kilo kilo altınlarına bakın Haber Videosunu İzle
'Aylık kazancım 100 bin TL' diyen fenomenin kilo kilo altınlarına bakın
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kara para iddiası ile yargılanan sosyal medya fenomeni Tayyargil ailesi yeniden gündeme geldi. "Aylık kazancım 100 bin TL" diyen Tayyar Taylan Öz'ün eşi Özlem Altınok Öz, sosyal medyada yayınladığı videoda kilo kilo altınlarını sergiledi.

  • Tayyar Taylan Öz mahkemede aylık 100 bin TL kazandığını belirtti.
  • Özlem Altınok Öz sosyal medyada kilo kilo altınlarını sergiledi.
  • Tayyargil ailesinin şirketine kayyum atanmış ve bu karar sonradan kaldırılmıştır.

Daha önce kara para iddiasıyla gündeme gelen ve yargılanan Tayyargil ailesi, yeniden sosyal medyanın gündemine girdi.

KİLO KİLO ALTINLARINI SERGİLEDİ

Aileden Özlem Altınok Öz, sosyal medyada yayınladığı video ile sosyal medyanın gündemine yerleşti. Araba kullanırken çektiği videoda Öz, kilo kilo altınlarını sergiledi.

ÖNCE KAYYUM ATANDI, SONRA KARAR KALDIRILDI

Kara para iddiası ile yargılanan sosyal medya fenomeni ailenin Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. isimli şirketine kayyum atanmış, kayyum kararı daha sonra kaldırılmıştı.

"AYLIK GELİRİM 100 BİN TL"

Aileden Tayyar Taylan Öz ise mahkemede aylık 100 bin TL kazandığını, doktor olarak çalışırken pandemi sürecinde eşiyle sosyal medya paylaşımları yaptıklarını anlatmıştı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Magazin
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Kasınıyo bu karı yine Bi kere aldılar bunu yakında anırarak aglama baslar

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Para aklıyorlar. Göster bozdur kullan

yanıt6
yanıt0
Haber YorumlarıRecep Yılmaz:

Devlet bunlara musade eder yol açarsa olacağı bu al herseyini bide borclandır zarara ugrayan kamu malını 10 katı geri Alcan TİCARETTEN MEN edicen yapabiliyorlar mı o zaman gorım bunları

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzgür Sarıca:

Senin her yerin altın olsa ne olur kezban.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRIZGAR:

Allah aşkına kim bunlar kim şunların asalak asalak videolarını seyredipte zengin etmeyin. sorsan babalarının adını bilmeyen tipler bunlar.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba gibi patladı! Dehşet anları kameralarda

Bomba gibi patladı! Dehşet anları kameralarda
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi akıllara zarar

2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Bomba gibi patladı! Dehşet anları kameralarda

Bomba gibi patladı! Dehşet anları kameralarda
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
ABD First Lady'si Melania Trump ilk filmi için kamera karşısına geçti

Trump'ın eşi ilk filmi için kamera karşısında
Ata Demirer'den esprili zayıflama tüyosu: İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz!

Herkesin merak ettiği sırrı açıkladı: İnsanın yaptığı hiçbir şeyi...
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası ertelendi! Kararı duyunca ağzından iki cümle döküldü

Diploma davasında ara karar! İmamoğlu'nun ağzından iki cümle döküldü
Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş

Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Bomba kumar itirafı
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
title