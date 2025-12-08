'Aylık kazancım 100 bin TL' diyen fenomenin kilo kilo altınlarına bakın

Daha önce kara para iddiasıyla gündeme gelen ve yargılanan Tayyargil ailesi, yeniden sosyal medyanın gündemine girdi.

KİLO KİLO ALTINLARINI SERGİLEDİ

Aileden Özlem Altınok Öz, sosyal medyada yayınladığı video ile sosyal medyanın gündemine yerleşti. Araba kullanırken çektiği videoda Öz, kilo kilo altınlarını sergiledi.

ÖNCE KAYYUM ATANDI, SONRA KARAR KALDIRILDI

Kara para iddiası ile yargılanan sosyal medya fenomeni ailenin Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. isimli şirketine kayyum atanmış, kayyum kararı daha sonra kaldırılmıştı.

"AYLIK GELİRİM 100 BİN TL"

Aileden Tayyar Taylan Öz ise mahkemede aylık 100 bin TL kazandığını, doktor olarak çalışırken pandemi sürecinde eşiyle sosyal medya paylaşımları yaptıklarını anlatmıştı.