Aylar Sonra Ortaya Çıktı! İşte İlk Açıklaması

İSTANBUL (Snob Magazin) - Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanan 'Erşan Kuneri' adlı dizisine övgüler yağdıran Ozan Güven, "Her zaman en iyisini yapıyor, saygı duymak lazım" dedi.

"9 HAZİRAN'DA MAHKEME VAR"

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiası sonrası hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlan Ozan Güven, "Mahkeme süreci devam ediyor. 9 Haziran 2022'de mahkememiz var" dedi.

OZAN GÜVEN-DENİZ BULUTSUZ OLAYI NEDİR?

Yaşanan şiddet olayıyla ilgili Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında, Ozan Güven'in şikayeti üzerine de Deniz Bulutsuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Ozan Güven aleyhine yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Güven'in, "hakaret, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlarından 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Deniz Bulutsuz aleyhine yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede ise Bulutsuz'un, "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, her iki iddianameyi birleştirerek, iki tarafın da müşteki-sanık olarak yargılanmasına karar vermişti.

OZAN GÜVEN KİMDİR?

Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Ozan Güven, Almanya doğumludur. Asıl adı Muharrem Ozan Güven'dir. Verdiği bir röportajda, çaresizken Allah'a sığınmanın ona iyi hissettirip rahatlattığını belirten Güven, cümlesini "inancın yoksa, akıl sağlığın bozulur" diye tamamlıyor. Bir başka röportajında "Hayatının hangi dönemine dönüp öyle kalmak istersin" derlerse '40-45 arası derim' 20'lere geri dönmek istemem" diyen Ozan Güven bunun nedenini '40 yaşından sonra zamanın daha hızlı geçtiğini hissetmeye başlaması' olarak ifade ediyor.

OZAN GÜVEN'İN HAYAT HİKAYESİ

Ozan Güven, 19 Mayıs 1975 tarihinde Almanya'nın Nürnberg şehrinde dünyaya gelen Türk televizyon, sinema ve tiyatro oyuncusu.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu.

İzmir Belediye Konservatuarı'nda oyunculuk dersleri alan ünlü oyuncu, bir dönem Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalıştı.

Küçük yaşlarında teyzesinin yanında büyüyen Ozan Güven 1981 yılında Türkiye'ye geldi.

Aslen Bulgaristan göçmeni.

İkinci Bahar, Çiçeği Büyütmek, Koçum Benim, Aslı ile Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem, Koyu Kırmızı, Muhteşem Yüzyıl ve Fi gibi dizilerde rol aldı.

Ozan Güven, yakın arkadaşı ve aynı zamanda yapımcı, senarist ve oyuncu olan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Arif V 216, Karakomik Filmler ve Pek Yakında filmlerinde oynadı.

Ozan Güven, 2012 yılında da 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Rüstem Paşa karakterini canlandırdı. Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay'ın ölümünün ardından Yılmaz Şahin'in yaptığı dizide; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi oyuncular rol aldı.

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