Aydın haber: Uzi ile Emre Aydın Uludağ Yaz Festivali'nde hayranlarıyla buluştu

Uzi ile Emre Aydın Uludağ Yaz Festivali'nde hayranlarıyla buluştu

BURSA - Uludağ Yaz Festivali'nin ikinci gününe Uzi ile Emre Aydın şarkılarıyla damga vurdu.

Uludağ Yaz Festivali'nde kendine has tarzı ile beğeni toplayan Elçin Orçun'un ardından son dönemlerde çıkış yakalayan rock müzik gruplarından Mavi Gri sahneye çıktı. 'Yanlış Liman' ve 'Alt Üst Olmuşum' gibi sevilen şarkılarıyla ilgi toplayan grup, alkışlar eşliğinde konserini noktaladı. Sahnedeki enerjik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken güzel şarkıcı, performansıyla da tam not aldı. 'Kusura Bakma' adlı şarkı ile müzik dünyasında yer edinen genç şarkıcı Tuğkan da, Bursalı müzikseverlerin karşısına çıktı. Yoğun ilgi ile karşılaşan genç şarkıcı, 'Ele Layık' adlı şarkısıyla hayranlarına hüzünlü anlar yaşattı. Son zamanların popüler gruplarından Madrigal de ikinci günde hayranlarıyla buluşurken, performansıyla büyüledi. 'Seni Dert Etmeler' adlı şarkısıyla coşkuyu zirveye çıkaran grup, sevilen şarkılarını Bursalılar için seslendirdi.

Çıkardığı şarkılar ile rap müziğinin popüler isimlerinden biri olan Uzi sahne aldı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü rapçı, sahnedeki enerji dolu hareketleri ve performansıyla eğlenceyi zirveye çıkardı. Uzi, 'Arasan Da' adlı şarkısıyla Bursalıları coştururken, ayrıca 'Makina', 'Paparazzi' ve 'Krvn' adlı şarkılarıyla da büyük beğeni topladı.

İkinci günün finalinde ise sahne Emre Aydın'ın oldu. Ünlü rockçı, şarkılarını Bursalılar için seslendirdi. 'Sen Beni Unutamazsın', 'Beni Vurup Yerde Bırakma' ve 'Bir Pazar Kahvaltısı' gibi şarkılarla hayranlarının gönüllerine dokunan Emre Aydın, en çok sevilen şarkılarından 'Hoşçakal' ve 'Son Defa' ile de tam not aldı.

Festivalde bugün ayrıca Melisa Karakurt, Soft Analog, Perdenin Ardındakiler, Anıl Piyancı, Sagopa Kajmer ve Yüzyüzeyken Konuşuruz sahne alacak.