Aybüke Pusat'ın imaj değişikliği beğeni topladı

Oyuncu Aybüke Pusat, sürpriz bir kararla saçlarını kestirerek imaj değişikliğine gitti. Yeni tarzı takipçilerini şaşırtırken beğeni topladı.

  • Aybüke Pusat saçlarını kestirerek yeni bir görünüm kazandı.
  • Aybüke Pusat yeni saç görünümünü Instagram hesabından 'Lokumunuz saçını kestirdi' notuyla paylaştı.
  • Aybüke Pusat 30 yaşında ve Miss Turkey 2014'te üçüncülük elde etmişti.

Başarılı oyuncu Aybüke Pusat, kariyeri kadar özel hayatıyla da magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Son olarak yaptığı sürprizle dikkatleri üzerine çeken Pusat, saçlarını kestirerek yeni bir görünüm kazandı.

Ani bir kararla saçlarını kestiren oyuncu, yeni imajını Instagram hesabından "Lokumunuz saçını kestirdi" notuyla paylaştı. Yeni görünümü, takipçilerinden yoğun ilgi gördü ve Pusat, farklı tarzıyla sosyal medyada beğeni toplamaya devam ediyor.

Aybüke Pusat yeni imajını duyurdu: Sahalarının yeni görünümü

Aybüke Pusat'ın saç değişikliğine gitmesi akıllara 'Yeni proje mi geliyor?' sorusunu getirdi.

Medcezir, O Hayat Benim, Şahin Tepesi ve Teşkilat gibi projelerdeki performansıyla tanınan 30 yaşındaki oyuncu, Miss Turkey 2014'te üçüncülük elde etmişti. Sosyal medyadaki paylaşımları ve aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen Pusat, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Furkan Andıç ile ilk fotoğrafını paylaşarak mutluluklarını göstermişti.

Aybüke Pusat yeni imajını duyurdu: Sahalarının yeni görünümü

