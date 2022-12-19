Aybüke Pusat soğuğa aldırmadı! Kabanının önünü açınca transparan elbisesi ortaya çıktı

Sıfırıncı Gün dizisiyle yeniden ekrana dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, soğuk havaya rağmen transparan bir elbise tercih etti. Pusat'ın kürkünü açmasıyla birlikte de transparan elbisesi ortaya çıktı.

Ekranların başarılı isimleri arasında yer alan Aybüke Pusat, uzun aranın ardından Sıfırıncı gün dizisiyle yeniden ekrana dönüyor.

BEĞENİ TOPLADI

Pusat, transparan elbisesiyle beğeni topladı. Pusat, cesur pozuna ''Biz dün gece ne yaşadık tam olarak?'' notunu düştü. Pusat'ın cesur stilini takipçilerinin yanı sıra Merve Dizdar, Furkan Andıç, Melisa Aslı Pamuk ve Enis Arıkan gibi ünlü isimler de beğendi.

KÜRKÜNÜ AÇINCA ELBİSESİ ORTAYA ÇIKTI

Pusat'ın kürkünü açması nedeniyle transparan elbisesi de ortaya çıktı. Pusat'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar çok sayıda yorum aldı.