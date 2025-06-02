Aybüke Pusat'ın sevgilisiyle tatil pozları! Yeni imajı dikkat çekti

Aybüke Pusat'ın sevgilisiyle tatil pozları! Yeni imajı dikkat çekti
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"Boykot" paylaşımı nedeniyle TRT'deki Teşkilat dizisinden çıkarıldıktan sonra sessizliğe gömülen ünlü oyuncu Aybüke Pusat, uzun zaman sonra sevgilisi Furkan Andıç'la tatil pozlarını paylaştı. İkilinin neşeli hallerinin yanı sıra Pusat'ın yeni imajı da dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, uzun zaman sonra paylaşım yaptı. Sevgilisi Furkan Andıç'la tatil pozlarını paylaşan Pusat'ın saçlarını kısa kestirdiği görüldü.

AYBÜKE PUSAT, SEVGİLİSİYLE TATİLE ÇIKTI

"Boykot" paylaşımının ardından TRT'deki Teşkilat dizisinden gönderilen ünlü oyuncu Aybüke Pusat'tan uzun zamandır ses seda yoktu. Pusat, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Furkan Andıç ile gittiği tatilden pozlarını paylaştı.

SAÇLARINI KISA KESTİRDİ

Pusat ve Andıç'ın neşeli halleri dikkat çekti. Ayrıca Pusat'ın saçlarını kısa kestirdiği görüldü.

Aybüke Pusat'ın sevgilisiyle tatil pozları! Yeni imajı dikkat çekti

Aybüke Pusat'ın sevgilisiyle tatil pozları! Yeni imajı dikkat çekti

Aybüke Pusat'ın sevgilisiyle tatil pozları! Yeni imajı dikkat çekti

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdrakula:

Maşallah güzel kadın

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Haber YorumlarıIbrahim Ateş:

Hımm iyi miş tamm.sıradaki....

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