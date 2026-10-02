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Attila Atasoy'dan sürpriz karar: 53 yıllık sahne kariyerine veda etti

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Attila Atasoy, 53 yıllık kariyerinin ardından düzenli sahne çalışmalarını sonlandırdığını açıkladı. Yalnızca özel yardım gecelerinde konser verecek olan sanatçı, müzikten kopmayacağını ve bestelerini genç müzisyenlere ücretsiz açacağını belirtti.

Türk pop müziğinin usta isimlerinden Attila Atasoy, 53 yıldır sürdürdüğü sahne çalışmalarını noktaladığını açıkladı. Bundan sonra yalnızca özel yardım gecelerinde konser vereceğini belirten Atasoy, müzikten tamamen kopmayacağını ve bestelerini genç müzisyenlerin kullanımına ücretsiz olarak açacağını duyurdu.

Türk pop müziğinin deneyimli isimlerinden Attila Atasoy, uzun yıllardır sürdürdüğü sahne kariyeriyle ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Atasoy, 53 yıllık kariyerinin ardından düzenli sahne çalışmalarına veda ettiğini açıkladı.

YALNIZCA ÖZEL YARDIM GECELERİNDE SAHNEYE ÇIKACAK

Kararını hesabından duyuran Atasoy, bundan sonra yalnızca özel yardım gecelerinde konser vereceğini belirtti. Ünlü sanatçı, sahnelere veda etmesine rağmen müzikle bağını tamamen koparmayacağını da ifade etti.

Atasoy, kararını açıklarken, "Vazgeçebilmek de bir başarıdır en sevdiğinden" ifadelerini kullandı.

53 YILLIK KARİYERİNİ ANLATTI

Kariyerini menajersiz sürdürdüğünü belirten Atasoy, 53 yıllık sanat hayatı boyunca yaklaşık 200 beste ve 1000'e yakın şarkı ürettiğini açıkladı.

Şöhretini maddi kazanca dönüştüremediği için üzülmediğini de dile getiren Atasoy, kimseye borcunun olmadığını ve kendisi için huzurun öncelikli olduğunu vurguladı.

BESTELERİNİ GENÇ MÜZİSYENLERE AÇACAK

Attila Atasoy, bundan sonraki dönemde bestelerini genç müzisyenlerin kullanımına ücretsiz olarak açacağını da duyurdu. Sanatçı, MESAM kapsamındaki haklarının ise saklı kalacağını belirtti.

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