Atakan Özkaya, Uzak Şehir'deki Kaya Karakteriyle Bağını Anlattı

KANAL D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir'in aşk zedelerinden Kaya'ya hayat veren Atakan Özkaya, karakterle kurduğu bağı anlattı. Özkaya, "Kaya'ya bazen kızıyorum ama ona hak da veriyorum. Ona, 'Hayallerinden ve aşkından vazgeçme' diyorum. Karakterimi ne kadar iyi savunursam ve inanırsam ortaya o kadar gerçek bir şey çıkıyor."

"KAYA'YI OYNAMAK BENİ ÇOK ETKİLİYOR"

Kaya'nın başına gelenleri "Çok büyük bir acı" olarak niteleyen 27 yaşındaki oyuncu, "Bunu oynamak bile beni Atakan olarak çok etkilerken gerçekte başıma gelse ne yapardım bilmiyorum çünkü çok büyük bir acı" itirafında bulunup ekledi: "Bazen sevgini içine gömmek gerekir, sabırlı olmak gerekir."

"MARDİN'DE ATIŞ EĞİTİMİ ALIYORUZ"

Konservatuar çıkışlı olan Atakan Özkaya, KUN'a verdiği röportajda, çekimlere ev sahipliği yapan Mardin Midyat'ta boş vakitlerinde oyuncu arkadaşlarıyla atış eğitimi aldıklarını açıkladı: "Yoğun çalıştığımız için fazla boş vaktimiz olmuyor. En büyük sosyalliğimiz birbirimizle geçirdiğimiz zamanlar. Beraber spor yapıyor, atış eğitimi alıyoruz. Güzel bir at çiftliğimiz var, oraya gidiyoruz."

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