Atakan Özkaya, Uzak Şehir'deki Kaya Karakteriyle Bağını Anlattı

Atakan Özkaya, Uzak Şehir'deki Kaya Karakteriyle Bağını Anlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzak Şehir dizisinde Kaya karakterine hayat veren Atakan Özkaya, karakterinin zorlukları ve kendi hissettikleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Oyuncu, yoğun çekimler sırasında arkadaşlarıyla birlikte atış eğitimi aldıklarını da söyledi.

KANAL D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir'in aşk zedelerinden Kaya'ya hayat veren Atakan Özkaya, karakterle kurduğu bağı anlattı. Özkaya, "Kaya'ya bazen kızıyorum ama ona hak da veriyorum. Ona, 'Hayallerinden ve aşkından vazgeçme' diyorum. Karakterimi ne kadar iyi savunursam ve inanırsam ortaya o kadar gerçek bir şey çıkıyor."

"KAYA'YI OYNAMAK BENİ ÇOK ETKİLİYOR"

Kaya'nın başına gelenleri "Çok büyük bir acı" olarak niteleyen 27 yaşındaki oyuncu, "Bunu oynamak bile beni Atakan olarak çok etkilerken gerçekte başıma gelse ne yapardım bilmiyorum çünkü çok büyük bir acı" itirafında bulunup ekledi: "Bazen sevgini içine gömmek gerekir, sabırlı olmak gerekir."

"MARDİN'DE ATIŞ EĞİTİMİ ALIYORUZ"

Konservatuar çıkışlı olan Atakan Özkaya, KUN'a verdiği röportajda, çekimlere ev sahipliği yapan Mardin Midyat'ta boş vakitlerinde oyuncu arkadaşlarıyla atış eğitimi aldıklarını açıkladı: "Yoğun çalıştığımız için fazla boş vaktimiz olmuyor. En büyük sosyalliğimiz birbirimizle geçirdiğimiz zamanlar. Beraber spor yapıyor, atış eğitimi alıyoruz. Güzel bir at çiftliğimiz var, oraya gidiyoruz."

Uzak Şehir, yeni bölümleriyle her pazartesi Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
Hindistan'da yıldırım düşmesi 15 can aldı

Yıldırım faciasının yaşandığı ülkede 15 kişi hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'tan Fenerbahçe Derneği'ne baskın! Dernek Başkanı'na sert tepki

Gece yarısında olay! Ali Koç Fenerbahçe Derneği'ni bastı
İş yeri sahibi 'Bir şey olmaz' dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi

Patron "Bir şey olmaz" dedi, işçi 2.5 tonluk aracın altında can verdi
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
Hale Soygazi siber saldırıya uğradı

Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Dolandırıcıların kurbanı oldu
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Ünlü oyuncu Arka Sokaklar'a 11 sene sonra döndü

Arka Sokaklar'ın psikopat karakteri geri döndü
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.