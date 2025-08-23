Atakan Özkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurluyor

Güncelleme:
"Uzak Şehir" dizisinde Kaya karakterini canlandıran Atakan Özkaya, dün yaşamını yitiren babası Mustafa Özkaya'yı bugün son yolculuğuna uğurluyor. Cenaze, Maltepe Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecek. Özkaya, "Güle güle babam" diyerek acısını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Uzak Şehir" dizisinde Kaya karakterini canlandıran oyuncu Atakan Özkaya, bugün babasını son yolculuğuna uğurluyor.

Dün hayatını kaybeden Mustafa Özkaya için, bugün Maltepe Merkez Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Mustafa Özkaya'nın naaşı, Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecek.

Acı haberi dün sosyal medya üzerinden duyuran Atakan Özkaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Canım babamız Mustafa Özkaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın (Cumartesi) öğlen namazında Maltepe Merkez Camii'nden kaldırılacak, Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur. Güle güle babam..."

Özkaya'yı bu zor gününde sevenleri ve yakın dostları yalnız bırakmazken, oyuncunun paylaşımına çok sayıda başsağlığı mesajı geldi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Zengin ve sanatçı olunca ölümlerinin hemen haberi yapılıyor fakire gelince gömün gitsin değil mi haberciler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
