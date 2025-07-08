Ata Demirer, gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren komedyen Ata Demirer, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Yeni yaşını ailesiyle birlikte kutlayan Demirer'e bu özel günde sevgilisi de eşlik etti. Ünlü isim, kutlama sonrası Cihangir'de el ele görüntülendi.

Geçirdiği değişimle hayranlarının beğenisini toplayan Ata Demirer, 53. yaşına sade bir kutlamayla girdi.

Annesi Ayten Kaçar ve kardeşi Cenk Demirer ile birlikte evde pasta kesen oyuncunun yanında, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi de yer aldı. Samimi aile ortamında çekilen görüntüler, ilişkinin ciddiyetini ortaya koydu.

Geceyi birlikte geçiren çift, ilerleyen saatlerde Cihangir'de bir mekana gitti. Mekan çıkışında el ele yürürken görüntülenen ikili, ilk kez bu kadar yakın bir şekilde kameralara yansıdı. Sabah'ın haberine göre, fotoğraflarının çekildiğini fark eden Ata Demirer, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Morali bozulan ünlü isim, sevgilisinin elini bırakmadan yürümeye devam etti.

Demirer'in birlikte olduğu kişinin sanat camiasından olmadığı öğrenildi. Göz önünde olmamayı tercih eden çiftin, ilişkilerini sakin bir şekilde sürdürdüğü görüldü.