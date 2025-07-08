Ata Demirer, gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı

Ata Demirer, gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı
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Ata Demirer, yeni yaşını ailesiyle kutladı. Kutlamaya sevgilisinin de eşlik etmesi dikkat çekti. Aileyle birlikte doğum günü geçirmeleri ise, bu ilişkinin sadece basit bir yakınlaşma olmadığını düşündürdü.

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren komedyen Ata Demirer, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Yeni yaşını ailesiyle birlikte kutlayan Demirer'e bu özel günde sevgilisi de eşlik etti. Ünlü isim, kutlama sonrası Cihangir'de el ele görüntülendi.

Geçirdiği değişimle hayranlarının beğenisini toplayan Ata Demirer, 53. yaşına sade bir kutlamayla girdi.

Annesi Ayten Kaçar ve kardeşi Cenk Demirer ile birlikte evde pasta kesen oyuncunun yanında, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi de yer aldı. Samimi aile ortamında çekilen görüntüler, ilişkinin ciddiyetini ortaya koydu.

Ata Demirer, gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı

Geceyi birlikte geçiren çift, ilerleyen saatlerde Cihangir'de bir mekana gitti. Mekan çıkışında el ele yürürken görüntülenen ikili, ilk kez bu kadar yakın bir şekilde kameralara yansıdı. Sabah'ın haberine göre, fotoğraflarının çekildiğini fark eden Ata Demirer, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Morali bozulan ünlü isim, sevgilisinin elini bırakmadan yürümeye devam etti.

Ata Demirer, gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı

Demirer'in birlikte olduğu kişinin sanat camiasından olmadığı öğrenildi. Göz önünde olmamayı tercih eden çiftin, ilişkilerini sakin bir şekilde sürdürdüğü görüldü.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıhsyn cskn:

Yurdumun güzel insanı mutluluklar diliyorum

Yorum Beğen73
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Haber YorumlarıGoethegitme:

53 lük boz,entellik için ne yaparsan yap tırcı dayilara benziyosun

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Yorum Beğenme56
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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Bu dem parti ile görüşme tyatrolarini bırakın ülkede terör yoktu zaten siz geldiğinizde de özerklik diye İsrail'e nereleri vereceksiniz bir an önce açıklayınca şu tiyatroyu gormeyelim

Yorum Beğen9
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Haber YorumlarıVatandaş Yorumcu:

Özge hanımdan ayrıldıktan sonra yıllatdır kimse yoktu hayatında seneler sonra ilk defa biriyle anıldı mutluluklar dileriz

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Haber Yorumlarıizzetin:

bu haberin değeri nedir çokmu önemli

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