Ata Demirer 'Fahri Doktor' İlan Edildi

Organ Bağışı Farkındalığı için çalışan Hayata Bağış Derneği, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle özel bir gece düzenledi. Etkinlik Jolly Joker Vadistanbul'da tüm sağlıkçılar ve organ bağışı bekleyen 30 bin hasta yararına yapıldı. Gecede Doktor ve Organ Nakli Koordinatörlerinden oluşan AYDA1DETOKS grubu sahneye çıktı. Konser öncesi bir konuşma yapan Hüseyin Yıldırımoğlu, "Bu konseri grubumuzda gitarist olarak yer alan ve pandeminin başında yakalandığı kovid hastalığı nedeniyle uzun süre yoğun bakımda hayat mücadelesi verdukten sonra bugün tekrar aramıza katılan Doktor Selçuk Köse ve tüm sağlık çalışanlarına ithaf ediyoruz" dedi.

Geceye destek veren Ata Demirer de sahneye çıktı. Konuk sanatçı olarak katıldığı konserde Demirer, Büklüm Büklüm ve Begonviller şarkılarını söyledi. Yaptığı esprilerle salonu gülme krizine sokan Demirer, "Ben Bursa çocuğuyum. Kuzey Egeliler'le ilk kez öğrencilik yıllarımda tanıştım. O sıralar şarkı söylerken yolum Assos'a düştü. Orada tanıştığım Zafer Kaptan sayesinde Kuzey Ege master'ı yaptım. O esprili, güzel insanı öyle sevdim ki, onun sayesinde Kuzey Ege'de geçen bir sürü film yaptım. Bir insan, bir insanın aynası olabilir. Bir insan hayatlar değiştirebilir. Tıpkı Zafer Kaptan gibi, siz doktorlarımız gibi… Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Sıhhatimizi borçlu olduğumuz siz doktorlarımızla birlikte olduğum için çok mutluyum" dedi.

ORGAN BAĞIŞI UMUTLARI YEŞERTİR

Ata Demirer, organ bağışı için de destek istedi: "Aileler için çok zor zahmetli bir süreç. Sadece hastalar değil, aileleri için de öyle… Bir kaygı aracı. Ama organ bağışı umut yeşerten bir durum. Bu kadar şahane bir iş yaptığınız için harika ve süper insanlarsınız."

Demirer, konserinde kilolarıyla ve özel asğlık isgortasıyla ilgili de espriler yaptı: "Ben tıpla yakından ilgileniyorum. Daha yeni kilo verdim. Verdim ama maliyetli oldu. Siz doktorsunuz tanıdığınız filan vardır. Söyleyin şu 120 kilo üstü insanlara da özel sağlık sigortası yapsınlar. MR çektirdim. O MR işi acayip insan kendini pide fırınına girer gibi hissediyor. Çekim bitmek bilmedi. Renkli sıvıları dayadılar, özel sigorta sigortası kapsamında olmadığım için de pavyon hesabı gibi bir hesap geldi" dedi.

BİZDE TARKAN DEĞİL KÜÇÜK CEYLAN VARDI

Ata Demirer, magazin dünyasıyla ilgili de espriler yaptı: "Şimdiki nesil çok şanslı Tarkan var, bizim zamanımızda Küçük Ceylan vardı. Acı vardı yani… Ceylan'dan kaçsan Bergen, ondan kaçsan Kibariye vardı… Tarkan gibi sahnede dans edebilmem için 50 kilo daha vermem lazım. Gülşen gibi sahneye çıkayım desem, ona da henüz Türkiye hazır değil."

Gecenin finalinde Prof.Dr. Adnan Sayar, üzerinde 'Dr. Ata Demirer' yazan bir doktor üniformasını Ata Demirer'e giydirerek "Sizi fahri doktor ve organ bağış destekçisi ilan ediyorum" dedi.

Snob Magazin / Magazin