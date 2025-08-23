Ata Demirer'den Çanakkale'de İlber Ortaylı taklidi

Ünlü komedyen Ata Demirer, tatilini geçirdiği Çanakkale'den yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Denizin ortasında çektiği videoda Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sesini taklit eden Demirer, hem güldürdü hem de tarihe atıfta bulundu.

"TARİHİ BİLECEKSİN" DİYEREK DALIŞ YAPTI

Suya girmeden önce Ortaylı'nın üslubuyla konuşan Demirer, şu sözleri dile getirdi, "Yani şimdi İlber Hoca'nın dediği gibi tarihi bileceksin. Adam üstünde yaşıyor, hiçbir şey bilmiyor. Götürsen saksı zanneder adam." Demirer paylaştığı videoya ise, "İlber hocamın kulakları çınlasın" diyerek selam gönderdi. Ardından dalış yapan komedyen, su altındaki tarihi amforaları görüntüleyen Ata Demirer 2000 yıllık tarihi eserlere dokundum" ifadeleri kullandı.

Çanakkale'nin tarihi zenginliklerine sık sık vurgu yapan Ata Demirer, bu kez de mizahıyla kültürel mirasa dikkat çekti.

AMFORALAR NEDEN DENİZ ALTINDA BULUNUYOR?

Antik dönemlerde şarap, zeytinyağı, tahıl ve çeşitli sıvı ürünlerin taşınması için kullanılan amforalar, genellikle seramikten yapılan, iki kulplu ve dar boyunlu büyük kaplardır. Bu kaplar, özellikle ticaret gemilerinde taşınan malların saklanmasında yaygın olarak kullanılmıştır. Tarihte yaşanan gemi batıkları nedeniyle, bu kapların büyük bir kısmı deniz tabanında korunmuş şekilde günümüze ulaşmıştır. Özellikle Ege ve Akdeniz gibi tarihi ticaret yolları üzerinde yer alan bölgelerde, deniz dibi keşiflerinde çok sayıda amfora ortaya çıkarılmaktadır.