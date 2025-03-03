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Aslıhan Gürbüz evinin önündeki manzarayı görünce çıldırdı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı

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Kral Kaybederse dizisinde Handan rolüne hayat veren Aslıhan Gürbüz uzun zamandır doğayla iç içe yaşıyordu. Projeler için şehre dönen Gürbüz Kadıköy'de yaşıyor. Oyuncu son olarak kapısının önüne park eden arabaya ağzına geleni söyledi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Kral Kaybederse dizisiyle ekranlara dönen ve burada Handan karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, evinin önüne park eden aracı görünce sinirlendi.

"BURASI BENİM EVİMİN ÖNÜ"

Bir süre setlere ara veren ve İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen oyuncu, projeler için şehre dönüş yaparak Kadıköy'e yerleşti. Şehir hayatına alışmaya çalışan Gürbüz, evinin önüne park eden aracı görünce "Burası benim evimin önü" diyerek aracın plakasını ifşa etti.

"BÖYLE GERİ ZEKALILIKLAR YAPMAYIN"

Aracı park eden kişi için ağır ifadeler kullanan Gürbüz, "Bu da Kadıköyümüzün bitmeyen çalışmalarından biri. Bakın bu geri zekalı bu artık geri zekalı, böyle olmayın! Bu geri zekalılar gibi olmayın arkadaşlar. Acil bir durum olur böyle geri zekalılıklar yapmayın! Kadıköy'ün göbeğinde böyle eğitimsiz, mağara insanları gibi davranmayın" dedi.

BELEDİYEYE SİTEM ETTİ

Aslıhan Gürbüz Kadıköy Belediyesi'ne de isyan ederek "Kadıköy Belediyesi bu kentsel dönüşüm neticesinde böyle şeylere hiçbir zaman önlem almıyor. Kafalara göre kamyonlar yol kapatıyor çekilmez bir halde" ifadelerine yer verdi.

Aslıhan Gürbüz evinin önündeki manzarayı görünce çıldırdı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıerkan yüksel:

HER YER BOYLE ..ADAMLAR KAFASINA GORE KALDIRMA CIKIYOR..EVININ ONUNDE YER YOKSA ARABA ALMA HANZO..

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Haber YorumlarıMehmet DUMAN:

herşey çok güzel olacak

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Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Sende sadece yatakta yap her yerde yapma.

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Hanzolar heryerde var eğitim şart

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Haber YorumlarıA B:

Taner Birsel ile Oscar lık rolü oynamıştı nereden nereye heyt

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Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

trafik sorunu imar planlarını yapan yerel yönetimler çözmeli... her yere otoparksız konut izni verirsen kaldırımlar araçların olur.ve yerel yönetimler yüzünden vatandaşlar karşı karşıya gelir ve geliyor.

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Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Lastikleri patlatıp araca resmini çiz. Bak bi daha koyabiliyor mu

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