Aslıhan Güner'in Tek Sürprizi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aslıhan Güner'in Tek Sürprizi

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Aslıhan Güner'in Tek Sürprizi

Tamer Levent'in oynadığı, Türkiye'nin ilk tek kişilik filmi olan "TEK" te usta oyuncunun vefat eden eşi rolünde Aslıhan Güner yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan'ın oturduğu, yapımcılığını RJ Yapım Ramazan Caboğlu'nun yaptığı "TEK" filminde Tamer Levent'in oynadığı "Profesör Doktor Adem Tek" in vefat eden eşi "Doç. Dr. Canan Güler Tek" rolünde fotoğrafları ve sesiyle yer alan Aslıhan Güner, fotoğraf çekimi için Maşukiye'deki sette bir gün geçirdi. Setten ikilinin sürpriz kareleri paylaşıldı.

Hikayesini Gamze Birsöz Koç'un yazdığı, senaryosunu Kamuran Süner'in kaleme aldığı, uygulayıcı yapımcılığını Medyastil Film'in üstlendiği filmde Tamer Levent, kendisi gibi akademisyen olan eşinin intiharından sonra akademiden ayrılan, şehirden uzağa yerleşen ve insanlara yardım etmek için Acil Psikolojik Destek Hattı çağrı merkezini kuran "Profesör Doktor Adem Tek" karakterine hayat veriyor.

Snob Magazin / Magazin

Aslıhan Güner Mustafa Kotan Tamer Levent Yönetmen Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title