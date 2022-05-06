Aslı Tandoğan'dan Annelik İtirafı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aslı Tandoğan'dan Annelik İtirafı

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Aslı Tandoğan'dan Annelik İtirafı

İki çocuk annesi olan Aslı Tandoğan, anne olduktan sonra, eskiden annesinin söyleyip de kendisinin anlayamadıklarını şimdi daha iyi anladığını söyledi.

Ekranların güzel oyuncusu Aslı Tandoğan, bir kız bir erkek iki çocuk annesi.

Çocuklarını annesinin de desteğiyle kedisinin büyüttüğünü söyleyen Aslı Tandoğan, "annemin büyük bir özveri ve seviyle çocuklarımı büyütürken yanımda olması, bu süreçte birarada güzel anılar biriktirmemize de vesile oldu" diyor.

Annesinin daha disiplinli ve dirayetli olduğunu da söyleyen Aslı Tandoğan, kendisinin daha toleranslı olduğunu, sınırları zorlayabildiğini de belirtti. "Sanki annem hiç yorulmazdı ki hala yorulmuyor" diyen Aslı Tandoğan, hayatında emeği olan tüm annelerin anneler gününü kutladı.

"Doğursun, doğurmasın her canlıya şefkat, emek ve karşılıksız sevgi vermiş tüm kadınlar ve annelik yapmış tüm babalar için kelimeler yetersiz… Hepimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi.

Snob Magazin / Magazin

Aslı Tandoğan, Çocuk, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title