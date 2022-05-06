Aslı Tandoğan'dan Annelik İtirafı

Ekranların güzel oyuncusu Aslı Tandoğan, bir kız bir erkek iki çocuk annesi.

Çocuklarını annesinin de desteğiyle kedisinin büyüttüğünü söyleyen Aslı Tandoğan, "annemin büyük bir özveri ve seviyle çocuklarımı büyütürken yanımda olması, bu süreçte birarada güzel anılar biriktirmemize de vesile oldu" diyor.

Annesinin daha disiplinli ve dirayetli olduğunu da söyleyen Aslı Tandoğan, kendisinin daha toleranslı olduğunu, sınırları zorlayabildiğini de belirtti. "Sanki annem hiç yorulmazdı ki hala yorulmuyor" diyen Aslı Tandoğan, hayatında emeği olan tüm annelerin anneler gününü kutladı.

"Doğursun, doğurmasın her canlıya şefkat, emek ve karşılıksız sevgi vermiş tüm kadınlar ve annelik yapmış tüm babalar için kelimeler yetersiz… Hepimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi.

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