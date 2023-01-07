Aslı Hünel servet değerindeki evinin kapılarını açtı, 85 bin TL'lik avizesi ağızları açık bıraktı

Aslı Hünel, sunucusu olduğu Gelin Evi programının 1000. program haftasında kendi evinin kapılarını açtı. Evinin her yeri karış karış gezdiren Hünel'in salonu için aldığı 85 bin TL'lik avizesi, yarışmacıların ağzını açık bıraktı.

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Gelin Evi'nin 1000. haftasında yarışmacılara bir sürpriz yapıldı. Haftanın özel olmasını isteyen sunucu Aslı Hünel, bu kez servet değerindeki evinin kapılarını açtı.

AVİZESİ 85 BİN TL

5 sene önce Savaş Yurtsever ile nikah masasına oturan Aslı Hünel'in kahverengi tonlarının hakim olduğu sade dekore edilmiş salonu dikkat çekti. Salonunda büyük bir masaj koltuğu bulunan ve sadelikten yana olduğunu söyleyen Hünel'in avizesinin fiyatı ise dudak uçuklattı. Ünlü isim, özel tasarım salon avizesinin fiyatının 85 bin TL olduğunu söyledi.

GELİNLER İÇİN YEMEK YAPTI

Gelinlere yemek yapmayı da ihmal etmeyen Aslı Hünel'in giyinme odası ise göz kamaştırdı. Gelinlere yemek ikramı yapan başarılı sunucu mangal ziyafeti de verdi.