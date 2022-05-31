Aslı Hünel'den Son Model 'Aynalı Körük' - Haberler

En çok izlenen kadın kuşak programlarından 'Gelin Evi'nin de sunucusu olan Aslı Hünel'in son teklisi 'Aynalı Körük', DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.Hünel'in eşi Savaş Fatin "Eşime bu projesinde motosikletimle birlikte eşlik ettik. Bizim aynalı körüğümüz de motosikletimiz oldu ve bu eğlenceli klipte başrolü kaptı" dedi.

'GELİNLERİM İSTEDİ, BEN DE SÖYLEDİM'

Ünlü sanatçı ve sunucu Aslı Hünel, programında da sıkça söylediği anonim türkünün çok sevilmesi üzerine 'Aynalı Körük'ü Mert Aydın aranjesi ile güncelleyip müzikseverlerle buluşturduğunu açıkladı. Tuzla'nın cadde, sokak ve farklı mekanlarında çekilen klibin yönetmenliğini Erkan Nas yaptı. Klipte Modacı Melisa Aydın'ın tasarladığı kostümlerle kamera karşısına geçen Aslı Hünel'in fotoğraflarını ise Hakan Güngörmez çekti.

Aslı Hünel "Gelinlerim 'Düğünlerin ve eğlencelerin yeni türküsü bu olsun' dedi. Ben de onları kırmadım ve ilk kez bir projemde türkü okudum, şimdi de 'Aynalı Körük'ü size emanet ediyorum" diye konuştu.

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