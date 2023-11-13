Aslı Enver'den romantik paylaşım:

Yıllar önce 'Kavak Yelleri' dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile 1. evlilik yıl dönümlerini romantik bir yemekle kutladı.

Yıllar önce 'Kavak Yelleri' dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz sene kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

Nikahtan sonra Enver'in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmış; oyuncunun, rol alacağı diziyi hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti.

Elay'ın annesi oldu

Aslı Enver-Berkin Gökbudak çiftinden müjdeli haber 4 Temmuz'da gelmiş; ikili sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızlarına Elay adını vermişti.

1. evlilik yıl dönümü kutlandı

12 Kasım'da sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile 1. evlilik yıl dönümlerini romantik bir yemekle kutladı.

Oyuncu, paylaşımına "İyi ki sen" notunu düştü. Oyuncu Eda Ece de paylaşıma "Favori çiftim+Elay" yorumunda bulundu.

Enver'in bu gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü ismin verdiği kilolar da dikkat çekti.