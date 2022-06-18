Aşka Geldiler! Dudak Dudağa Görüntülendiler - Haberler

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Aşka Geldiler! Dudak Dudağa Görüntülendiler

Snob Magazin - Magazin
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Aşka Geldiler! Dudak Dudağa Görüntülendiler

İtalyan şarkıcı, söz yazarı ve besteci Eros Ramazzotti'nin kızı Aurora Ramazzotti, sevgilisiyle çıktığı İspanya tatilinde objektiflere yansıdı. Aurora Ramazzotti ve sevgilisinin aşk dolu anları dikkat çekti. İşte o kareler...

Dünyaca ünlü müzisyen Eros Ramazzotti ve sunucu Michelle Hunziker'in 26 yaşındaki kızları Aurora Ramazzotti, magazin gündeminden düşmüyor.

SAMİMİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Sevgilisiyle İspanya tatiline çıkan genç isim, samimi halleriyle dikkat çekti.

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Bir ara sevgilisinin omzuna çıkan Aurora'nın keyifli anları objektiflere yansıdı.

Denizde aşka gelen genç kadın, sevgilisini öpücüklere boğdu.

Aurora Ramazzotti kimdir?

5 Aralık 1996'da Sorengo, Lugano County'de (İsviçre) Yay burcunda doğdu. Tam adı Aurora Sophie Ramazzotti'dir.

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