Aşka Geldiler! Dudak Dudağa Görüntülendiler

#39;mührü Musallat-Perihan' Vizyonda! Aşka Geldiler! Dudak Dudağa Görüntülendiler İtalyan şarkıcı, söz yazarı ve besteci Eros Ramazzotti'nin kızı Aurora Ramazzotti, sevgilisiyle çıktığı İspanya tatilinde objektiflere yansıdı. Aurora Ramazzotti ve sevgilisinin aşk dolu anları dikkat çekti. İşte o kareler... Dünyaca ünlü müzisyen Eros Ramazzotti ve sunucu Michelle Hunziker'in 26 yaşındaki kızları Aurora Ramazzotti, magazin gündeminden düşmüyor. SAMİMİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ Sevgilisiyle İspanya tatiline çıkan genç isim, samimi halleriyle dikkat çekti. ÖPÜCÜKLERE BOĞDU Bir ara sevgilisinin omzuna çıkan Aurora'nın keyifli anları objektiflere yansıdı. Denizde aşka gelen genç kadın, sevgilisini öpücüklere boğdu. Aurora Ramazzotti kimdir? 5 Aralık 1996'da Sorengo, Lugano County'de (İsviçre) Yay burcunda doğdu. Tam adı Aurora Sophie Ramazzotti'dir. Snob Magazin / Magazin İspanya Magazin Haberler

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