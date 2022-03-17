Aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sarmaş dolaş görüntülendi - Haberler

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Aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sarmaş dolaş görüntülendi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, bir süredir aşk yaşadığı Umut Evirgen ile sarmaş dolaş görüntülendi. Sevgilisiyle bir mekandan çıkan Sarıkaya, Evirgen'i önce boynundan öptü sonra da sarıldı.

Cem Yılmaz ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı Umut Evirgen ile anılan Serenay Sarıkaya, özel hayatını basından gizli yaşamaya çalıştı. Her fırsatta ilişkisini itiraz eden Sarıkaya, önceki akşam sevgilisiyle görüntülendi.

SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİLER

Güzel oyuncu, Alice Müzikalinden sonra soluğu sevgilisi Umut Evirgen'in yanında aldı. Enis Arıkan ve sevgilisiyle mekandan çıkan Sarıkaya, önce müzikalde rol aldığı Arıkan'a dakikalarca sarıldı sonra Evirgen'i önce boynundan öptü sonra da sarıldı. Evirgen de sevgilisine alnından öperek karşılık verdi.

Aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sarmaş dolaş görüntülendi

DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen, şubat ayında da sarmaş dolaş görüntülenmişti. Sarıkaya, Evirgen'in mekanında sevgilisini öpücüklere boğmuştu.

Aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sarmaş dolaş görüntülendi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen, Magazin, Haberler

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