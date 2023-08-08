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Aşk yaşamaya başlayan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ayrıldı

Magazin Haberleri

Arkadaşlıkları Yalı Çapkını dizisinden sonra aşka dönüşen ve yaz ayının başında çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncularından Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirdikten sonra partneri Mert Ramazan Demir'le aşk yaşamaya başladı. Çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmeleriyle ilişkileri ortaya çıkan ikilinin aşkı kısa sürdü.

SESSİZ KALDILAR

2. Sayfa'da yer alan habere göre, kısa süreli bir flört yaşayan ve ilişkilerinin belgelenmesiyle birlikte hiç görüntülenmeyen ikili yollarını ayırdı. Reklam ilişkisi yaşadıkları ileri sürülen çift, ayrılık kararıyla ilgili bir açıklama yapmazken birlikte nasıl çalışacakları da merak konusu oldu.

Aşk yaşamaya başlayan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ayrıldı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu 3. Sayfa Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Hayri :

noolcaktı kıyamete kadar beraber mi olacaklardı arıyosun çağırıyosun biraz takılıyosun sonra her kez yoluna artık bu işler o noktada yani kadın da aynı teklif ediyor bir tatil kadar takılınıyo dönuşte her şey baştan b aşlıyor ama bizim magazinciler hala bu işlere aşk yaşıyor falan diye başlık atıyor eski abilerinin etkisindeler

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