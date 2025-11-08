Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Aşk ve Gözyaşı dizisi, beklenen izlenme oranlarını yakalayamayınca final kararı aldı. Güçlü oyuncu kadrosu ve yurt dışı uyarlama potansiyeline rağmen ilgi görmeyen dizi, 7. bölümüyle ekranlara veda etti.

Hande Erçel ve Barış Arduç gibi popüler isimleri bir araya getiren yapım, Güney Kore'nin büyük ilgi gören dizisi Queen of Tears'tan uyarlanmıştı. Ancak yerli versiyonu, orijinalinin aksine izleyiciden yeterli karşılığı bulamadı.

Dizi önce yayın günü değişikliğiyle, ardından senarist ve yönetmen kadrosundaki revizyonlarla ayakta tutulmaya çalışıldı. Yapım ekibi tarafından yapılan bu hamleler de reytinglerde anlamlı bir yükseliş getirmeyince, kanal tarafından final kararı kaçınılmaz hale geldi.

7. BÖLÜMLE PERDE KAPANDI

Cuma akşamları yayınlanan dizi, son bölümüyle izleyicilerine veda etti. Aşk ve Gözyaşı, kısa süren yayın ömrüne rağmen dikkat çeken bir kadro ve yüksek beklentiyle başlamıştı. Ancak reyting savaşında tutunamayan diziler arasında yerini aldı.