Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı
Güncelleme:
ATV ekranlarında yayınlanan ve Kore yapımı Queen of Tears dizisinden uyarlanan Aşk ve gözyaşı, izleyici ilgisini yakalayamayınca ekrana erken veda etti. Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç'un paylaştığı dizi, yayın günü ve yaratıcı ekibi değişmesine rağmen reytinglerde başarı sağlayamadı ve 7. bölümüyle final yaptı.

  • Aşk ve Gözyaşı dizisi 7. bölümde final yaptı.
  • Dizi, Hande Erçel ve Barış Arduç'un oynadığı Güney Kore dizisi Queen of Tears'ın uyarlamasıydı.
  • Dizi, beklenen izlenme oranlarını yakalayamadığı için final kararı alındı.

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Aşk ve Gözyaşı dizisi, beklenen izlenme oranlarını yakalayamayınca final kararı aldı. Güçlü oyuncu kadrosu ve yurt dışı uyarlama potansiyeline rağmen ilgi görmeyen dizi, 7. bölümüyle ekranlara veda etti.

Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

Hande Erçel ve Barış Arduç gibi popüler isimleri bir araya getiren yapım, Güney Kore'nin büyük ilgi gören dizisi Queen of Tears'tan uyarlanmıştı. Ancak yerli versiyonu, orijinalinin aksine izleyiciden yeterli karşılığı bulamadı.

Dizi önce yayın günü değişikliğiyle, ardından senarist ve yönetmen kadrosundaki revizyonlarla ayakta tutulmaya çalışıldı. Yapım ekibi tarafından yapılan bu hamleler de reytinglerde anlamlı bir yükseliş getirmeyince, kanal tarafından final kararı kaçınılmaz hale geldi.

7. BÖLÜMLE PERDE KAPANDI

Cuma akşamları yayınlanan dizi, son bölümüyle izleyicilerine veda etti. Aşk ve Gözyaşı, kısa süren yayın ömrüne rağmen dikkat çeken bir kadro ve yüksek beklentiyle başlamıştı. Ancak reyting savaşında tutunamayan diziler arasında yerini aldı.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Yorumlar (7)

Haber Yorumları.Brtcn:

Yanlış kanal seçimi dizide sorun yok kanal yanlış.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Doğru söylüyorsun FOX pardon NOW du değil mi o kanalda olsa kesin reyting rekoru kırardı

yanıt7
yanıt15
Haber YorumlarıMuratklctr:

Atv veya Fox veya Halktv farketmez hepsi aynı yerden kontrol edilen ama danışıklı dövüş yapan kanallardır. Biri bir kesimi uyutuyor, diğeri diğer kesimi uyutuyor. Biri saman diyor , diğeri makarna diyor. Bir türlü alamadınız dönen fırıldağı

yanıt11
yanıt0
Haber YorumlarıASar Gnc:

bı kere tesadüfen azıcık baktım handenin oyunculuğu vasatti derhal ders almalı

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Hande Erçeli çok sişirdiler balon patladı hiç bir sanatsal karakter ortaya koyamıyor.

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz:

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
