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Aşk dolu kareler! İşte Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın gerçek hayattaki sevgilisi

Aşk dolu kareler! İşte Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın gerçek hayattaki sevgilisi
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Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisi ile fırtınalar estiren Sinem Ünsal özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Bir süredir kendisi gibi oyuncu Berk Cankat ile birlikte olan Ünsal sevgilisinin doğum gününü kutladı. Ünlü çiftin aşk dolu kareleri kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran Uzak Şehir'de hayat verdiği Alya Albora karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Sinem Ünsal, sadece oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da adından söz ettirdi.

AŞK DOLU PAYLAŞIM

Son günlerde özel hayatıyla adından söz ettiren Ünsal, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Berk Cankat'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı anlamlı bir video ile kutladı. Çiftin romantik anlarını içeren bu özel paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünsal'ın bu paylaşımının altına "Çok yakışıyorsunuz", "Maşallah size", "Harika bir çift" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte sosyal medyayı kasıp kavuran o paylaşım;

Aşk dolu kareler! İşte Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın gerçek hayattaki sevgilisi

Aşk dolu kareler! İşte Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın gerçek hayattaki sevgilisi

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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