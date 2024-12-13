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Asena'ya eşinden 40 milyon liralık hediye

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Ünlü oryantal Asena, 2017'de işletmeci Hasan Dere ile evlendikten sonra sahnelere veda etmişti. Lüks arabasıyla görüntülenen Asena, eşinin hediyesi olduğunu söyledi. Aracın değerinin ise 40 milyon lira olduğu öne sürüldü.

İbo Show ile ünlenen ve bir dönem İbrahim Tatlıses ile de aşk yaşayan ünlü oryantal Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile evlendikten sonra yurt dışına yerleşip mesleğini bırakmıştı.

Yıllarca kıvrak dansıyla ekranlarda herkesi büyülemeyi başaran Asena, geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte oryantal şov yapmış ve eleştirilerin hedefi olmuştu. Şimdi ise Asena, eşinin kendisine aldığı arabayla yeniden gündemde.

ARABANIN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Aramızda Kalmasın'a konuşan Asena, eşinin kendisine araba hediye ettiğini ifade etti. "Eşimin bana hediyesi. Babaannemin bir lafı vardı, 'Evleneceğin adamın eli cimri olmasın yoksa gönlü de cimri olur.' O yüzden benim eşim dünyanın en merhametli adamıdır. Eşim çok merhametlidir. Allah'ıma bin şükürler olsun, böyle bir kocam var." dedi. Lüks bir markaya ait olan aracın 40 milyon lira olduğu öne sürüldü.

Asena'ya eşinden 40 milyon liralık hediye

Asena'ya eşinden 40 milyon liralık hediye
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Allahıma bin şükür zengin kocam var diyor

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Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Tatlısesle devaam etseydin yola şimdi dadılık yapıyodun haydii hayırlısı

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Haber YorumlarıParfen Rogojin:

israfa bak..neler uğruna neler yok oluyor.40.milyona kaç smalı bebek kurtulur

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