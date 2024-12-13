Asena'ya eşinden 40 milyon liralık hediye

İbo Show ile ünlenen ve bir dönem İbrahim Tatlıses ile de aşk yaşayan ünlü oryantal Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile evlendikten sonra yurt dışına yerleşip mesleğini bırakmıştı.

Yıllarca kıvrak dansıyla ekranlarda herkesi büyülemeyi başaran Asena, geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte oryantal şov yapmış ve eleştirilerin hedefi olmuştu. Şimdi ise Asena, eşinin kendisine aldığı arabayla yeniden gündemde.

ARABANIN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Aramızda Kalmasın'a konuşan Asena, eşinin kendisine araba hediye ettiğini ifade etti. "Eşimin bana hediyesi. Babaannemin bir lafı vardı, 'Evleneceğin adamın eli cimri olmasın yoksa gönlü de cimri olur.' O yüzden benim eşim dünyanın en merhametli adamıdır. Eşim çok merhametlidir. Allah'ıma bin şükürler olsun, böyle bir kocam var." dedi. Lüks bir markaya ait olan aracın 40 milyon lira olduğu öne sürüldü.