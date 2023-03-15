Arzu Yanardağ... SETTE EVLENME TEKLİFİ!
Magazin Haberleri
Arzu Yanardağ "Hayatımız Roman" filminin setinde evlenme teklifi aldı.
Arzu Yanardağ çekimleri Çanakkale'de devam eden 'Hayatımız Roman' filminin setinde evlenme teklifi aldı.
Arzu Yanardağ aynı zamanda filmde de rol alan sevgilisi Uğurcan Yanardağ'dan evlilik teklifi aldı.
Çok duygulanan güzel oyuncu teklifi kabul etti. Çiftin soyadlarının aynı olması dikkat çekti.
Uğurcan Yanardağ'ın asıl mesleğinin ise boksör olduğu öğrenildi.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin