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Arto'nun acı günü!

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Ünlü şarkıcı Arto uzun süredir tedavi gören babasını kaybetti. Acı haberi Miami'de alan ünlü şarkıcı, "Babam şimdilik hoşçakal. Nurlar içinde yat" diyerek üzüntüsünü paylaştı.

Ünlü şarkıcı Arto'nun acı günü. 10 yıl önce annesini kaybeden ünlü isim bu kez de babasını kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşadı. Acı haberi duyan Arto Miami'den apar topar İstanbul'a geldi.

"BABAM ŞİMDİLİK HOŞÇAKAL"

Çok büyük bir acı yaşayan Arto "Babam şimdilik hoşçakal. Nurlar içinde yat" diyerek üzüntüsünü paylaştı. Ünlü ismin yakın dostu ünlü işletmeci İzzet çapa ise "Canım dostum Arto başın sağolsun. Mekanı cennet olsun sevgili babanın. Nurlar içinde yatsın" diyerek ünlü isme başsağlığı dileğinde bulundu. Ünlü sanatçı Arto'ya müzik ve iş dünyasının ünlü isimlerinden taziye mesajları yağdı.

Arto'nun acı günü!

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Magazin

3-sayfa Magazin Miami Yaşam Arto

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Yorumlar (1)

Erkan Arslan:

Böyle Bir Babadan Artos Gibi Bir Döödveyen Cok ilginc

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