Armağan Çağlayan'ın hastalığını bilen Kozmik Dede'nin sunucuya söyledikleri buz kestirdi

Şimdilerde kanserle mücadele eden Armağan Çağlayan'ın hastalığını aylar öncesinden tahmin eden Kozmik Dede, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Çocukluğundan ve evliliğinden bahseden Kozmik Dede, sunucu Gökay Kalaycıoğlu'na da önemli tavsiyelerde bulundu.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu anlattıklarıyla ağızları açık bırakan Kozmik Dede oldu. Çocukluğunda görünmeyen arkadaşları olduğundan bahseden ünlü isim, Balat'taki bir kilisenin kapısında boyut değiştirip 1733'e gittiğini anlattı.

Kozmik Dede, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Kaç kardeşsiniz ve nasıl bir ailede büyüdün?", "Kaç yaşında evlendin?", "Bu gücünü nasıl keşfettin?", "Kaç yaşındasın?", "Şifacı mısın, kahin mi?", "Çocukken gördüğün görünmeyen dostların şu yaşında da hayalin mi?", " Armağan Çağlayan'ın hastalığını nasıl bildin?", "Bu gücünü paraya çevirmeye düşünmedin mi?", "6 yıllık evliliğinde neden çocuk yapmadın?", "Hülya Avşar ile videosu nasıl ortaya çıktı?", "2023'e dair öngörülerin var mı?" ve "Mutlu bir hayat yaşıyor musun?" sorularını da tüm içtenliğiyle cevapladı.