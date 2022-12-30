Armağan Çağlayan'ın 'Beni aramadı' diyen sitem ettiği Ayta Sözeri'den cevap gecikmedi

Kanserle mücadele ederken kendisini aramayan Nükhet Duru ve Ayta Sözeri'ye tepki gösteren Armağan Çağlayan'a cevap gecikmedi. Çağlayan'ın paylaşımına cevap veren Sözeri, "Söylediklerinde sonuna kadar haklı ama bu kadar değerli miymişim onun için. Kendimi affettirene kadar her saat başı arayacağım" dedi.

Başarılı yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, geçtiğimiz haftalarda akciğer kanserine yakalanarak tedavi görmeye başladı. Bu süreçte sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisini aramayan Nükhet Duru ve Ayta Sözeri'ye sitem etti. Çağlayan'ın sözlerine Sözeri'den cevap gecikmedi.

"BU KADAR DEĞERLİ MİYMİŞİM?"

Bir mekan çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı Ayta Sözeri, Çağlayan'ın çıkışı için "Armağan'ın paylaşımını bir arkadaşım attı. Ben böyle şeylere nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. Ömrü boyunca sevdiklerini kaybetmiş bir insan olarak sevdiği herhangi bir şeyi kaybetmek istemeyen biriyim. Armağan Çağlayan hasta değil diye düşünmek istiyorum. Aradığım zaman da ne söylemen gerektiğini bilmiyorum. O yüzden de aramadım. Armağan haklı mı? Yerden göğe kadar haklı. Bir de gerçekten benden bu telefonu beklediğine de inanamadım. Yani ben bu kadar değerli miymişim onun için. Bundan sonra her saat başı kendimi affettirene kadar arayacağım" dedi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN İSİM VERİP SİTEM ETTİ

Armağan Çağlayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kendisini aramayan ünlü isimlere şu sözlerle sitem etti: "Şimdi saçma sapan kaprislerimle bir dakikanızı alacağım. Hastalığım sırasında o kadar çok arayan soran yazan oldu ki, açıkçası bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Hepinize minnettarım. Ama iki kişinin aramaması beni çok üzdü birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri. Bu sitem değil. Sitem etmeye hakkım yok zaten. Bu sadece, kendi sınırlarımı daha iyi çizmek için kendime bir uyarı. Hepimize minnettarım. Sonsuza dek... En sevdiklerimizin, ufacık tefecik sevdiği olamıyoruz bazen! İnsan kırılıyor."

Armağan Çağlayan, YouTube kanalında yer alan Gör Beni programının 100. bölümünde Ayta Sözeri'yi konuk almıştı. Çağlayan 2 sene önce de programında Sözeri'yi konuk etmişti.

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