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Armağan Çağlayan AVM'de çalışanlara bağırdı

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Armağan Çağlayan, program çekimi için bulunduğu AVM'deki bir kozmetik firmasında çalışanlarla tartıştı ve dakikalarca bağırdı. Olay sonrasında uzaklaştı.

İddiaya göre; Armağan Çağlayan program çekimi için bulunduğu AVM'deki bir kozmetik firmasına geldi. Çağlayan, burada henüz bilinmeyen bir nedenle firma çalışanlarıyla tartışmaya başladı.

Armağan Çağlayan dakikalarca AVMde çalışanlara bağırdı

AVM'de çalışanlara dakikalarca bağıran Armağan Çağlayan, ardından kozmetik firmasından uzaklaştı.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN OLAYI ANLATTI

Olayla ilgili bir açıklama yapan Armağan Çağlayan, "Deli değilim. Durduk yere kendi kendime tartışmadım tabii ki. Olay şöyle oldu. Gösteri sebebiyle o AVM'deydim.

Yemek katına çıkmak için yürüyen merdivenlere doğru giderken bir hanımefendi arkamdan 'Armağan Çağlayan' sonra 'Çağlayan Armağan', 'şişşşşt baksana Armağan' diye bağırdı. Önce duymamazlığa geldim.

Sonra bağırmalar devam etti. Bunun üzerine ben de dönüp 'böyle bağırmanız ayıp değil mi? Beni ne yerine koyuyorsunuz?' diye bağırdım. ve standın önüne gidip ben de hanımefendiye hiç kimseye böyle bağırmayacağını, bağırmaması gerektiğini bağırarak anlattım.

Bunun üzerine hanımefendi 'ben başka Armağan Çağlayan'a bağırdım, bir tek Armağan çağlayan siz misiniz' dedi. Bunun üzerine salak yerine konulduğum için, tartışma daha da alevlendi.

Durum bundan ibarettir. Daha sonra bağrışmalar üzerine AVM'nin güvenlik görevlileri geldi. Herkesi gereksiz yere meşgul ettiğim için özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu Armağan Çağlayan, çekim için gittiği AVM'de çalışanlarla tartıştı

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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