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Armağan Çağlayan, artan döner fiyatlarına öfke kustu: Bütün iştahım kaçtı

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Artan fiyatlarla ilgili yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Armağan Çağlayan bu sefer de döner fiyatlarına sitem etti. Gittiği dönercide bin TL hesap ödeyen Çağlayan, "Masalara fiyat listesi koymak zorunlu olunca, insanın bütün iştahı kaçıyor" dedi.

YouTube kanalında yaptığı programlarla dikkat çeken ve artan fiyatlarla ilgili de sık sık düşüncelerini dile getiriyor. Çağlayan son olarak döner fiyatlarına gelen zamma sitem etti.

X hesabından gittiği dönercideki menüyü paylaşan ünlü isim, "Masalara fiyat listesi koymak zorunlu olunca, insanın bütün iştahı kaçıyor! 2 porsiyon iskender döner, 2 meşrubat 1000 TL! Daha da gitmem Davos'a!" ifadelerini kullandı. Çağlayan'ın paylaşımına takipçilerinden de destek yorumları geldi.

Armağan Çağlayan, artan döner fiyatlarına öfke kustu: Bütün iştahım kaçtı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Armağan Çağlayan Magazin Haberler

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