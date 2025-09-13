Arka Sokaklar, Yeni Sezonuna Anlamlı Bir Sahne ile Başladı

Haberler

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yeni sezonuna 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısına hazırlanan sahne ile merhaba dedi. Dizi, çocuk suçlular konusuna dikkat çekerken, izleyicilerden de büyük beğeni topladı.

TÜRK televizyonlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yeni sezonuna anlamlı bir sahneyle merhaba dedi. Hayatın içinden meseleleri gündeme taşımaya devam eden fenomen dizi, Kadıköy'de 18 yaşından küçük biri tarafından bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi üzerinden çocuk suçlular konusuna dikkat çekti.

SANAL MEDYA O SAHNEYİ KONUŞTU

Gündüz vakti parkta içki içen, yaşıtlarını tehdit eden ve şiddeti sıradan bir olay gibi konuşan çocuklar karşılarında Arka Sokaklar ekibini buldu. O sahnede hem adaletin kararlı eli, hem de zorbalığa uğrayan çocuklara uzanan şefkatli dokunuş ekrana taşındı. Sahneyi özel kılan durum ise çekimlerin Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı'nda yapılması oldu. Arka Sokaklar, Minguzzi grafitisinin ekrana taşındığı sahne ile sadece reytinglere değil, sanal medyaya da damgasını vurdu.

'EN ANLAMLI SAHNELERDEN BİRİ'

İzleyenleri hem duygulandıran hem de Minguzzi'nin anısının yaşatılmaya devam edeceğini ortaya koyan sahne yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. 'Hayatımda izlediğim en anlamlı sahnelerden biri', 'Arka Sokaklar'ı özel kılan işte bu duyarlılık' gibi yorumların yapıldığı sahneye Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de kayıtsız kalmadı. Anne Minguzzi, Arka Sokaklar ekibini etiketleyip teşekkür emojisi koyduğu paylaşımının altına, 'Sokaklar çetelerden alınsın, çocuklara emanet edilsin' notu düştü.

D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni hikayeler ve kadrosuna katılan yeni oyuncularla her cuma Kanal D'de izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
