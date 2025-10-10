Arka Sokaklar'ın Yeni Bölüm Ön İzlemesi İzleyenleri Duygulandırdı

KANAL D'nin 20'nci yılında da zirvede yer alan zamansız dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölüm ön izlemesi ekranda duygu fırtınası estirdi. Hüsnü Çoban'ı vuran Ali'nin yakalanıp emniyete getirildiği tanıtıma Rıza Baba ile Ali'nin karşılaşması damga vurdu. Rıza Baba'nın Ali'ye söylediği, 'Neden Ali? Neden oğlum lan! Bir oğlum diğer oğlumu neden vurur' sözleri yürek parçaladı.

ALİ NEDEN BU DURUMA DÜŞTÜ?

Alp Korkmaz'ın hayat verdiği Ali Akdoğan'ın, duvarda kendi resmini gördüğü sahne ön izlemenin çarpıcı anlarından biri oldu. Ali karakterinin yaşadığı dönüşümü tüm çıplaklığıyla ortaya koyan o an, izleyenleri derinden etkiledi. Yayınlanır yayınlanmaz sanal medyada gündem olan ön izleme sonrası Arka Sokaklar fanları, Ali'yi bu duruma düşüren hikayenin ne olduğunu araştırmaya başladı.

D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.