Haberler

Arka Sokaklar'ın Yeni Bölüm Ön İzlemesi İzleyenleri Duygulandırdı

Arka Sokaklar'ın Yeni Bölüm Ön İzlemesi İzleyenleri Duygulandırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KANAL D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın 20. yılına özel yeni bölüm ön izlemesi, izleyenleri derinden etkileyen sahnelerle doluydu. Özellikle Rıza Baba ve Ali'nin karşılaşması duygu fırtınası estirdi.

KANAL D'nin 20'nci yılında da zirvede yer alan zamansız dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölüm ön izlemesi ekranda duygu fırtınası estirdi. Hüsnü Çoban'ı vuran Ali'nin yakalanıp emniyete getirildiği tanıtıma Rıza Baba ile Ali'nin karşılaşması damga vurdu. Rıza Baba'nın Ali'ye söylediği, 'Neden Ali? Neden oğlum lan! Bir oğlum diğer oğlumu neden vurur' sözleri yürek parçaladı.

ALİ NEDEN BU DURUMA DÜŞTÜ?

Alp Korkmaz'ın hayat verdiği Ali Akdoğan'ın, duvarda kendi resmini gördüğü sahne ön izlemenin çarpıcı anlarından biri oldu. Ali karakterinin yaşadığı dönüşümü tüm çıplaklığıyla ortaya koyan o an, izleyenleri derinden etkiledi. Yayınlanır yayınlanmaz sanal medyada gündem olan ön izleme sonrası Arka Sokaklar fanları, Ali'yi bu duruma düşüren hikayenin ne olduğunu araştırmaya başladı.

D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak

CHP adayının kazandığı ilçede seçimler yeniden yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olur

Herkesin endişe ettiği konu Erdoğan'ın da gündeminde: Bedeli ağır olur
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Tarihi anlar! İsrail çekilirken halk harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Tarihi anlar! İsrail çekilirken halk harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.