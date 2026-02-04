Haberler

Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü son haliyle sevenlerini üzdü

Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü son haliyle sevenlerini üzdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü Murat Ormiyak, 79 yaşında Taksim'de bir huzurevinde yaşadığını ve setlere dönmeyi çok istediğini söyledi.

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Vedat Müdür karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Murat Ormiyak, uzun bir aradan sonra yeniden gündeme geldi. 79 yaşındaki sanatçının, bir süredir Taksim'de bir huzurevinde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

"ARTIK TEKLİF GELMİYOR"

Tatlı Röportajlar'a konuşan Ormiyak, hem setlere olan özlemini hem de yaşadığı süreci samimi sözlerle anlattı. "Arka Sokaklar'ı çok özlüyorum ama artık teklif gelmiyor. Taksim'de bir huzurevinde kalıyorum. Doğal olarak hiç mutlu değilim" diyen Ormiyak, yeniden uzun soluklu bir projede yer almak istediğini dile getirdi. Usta oyuncu, "Bana Arka Sokaklar gibi 17-20 sene oynayabileceğim bir işle gelsinler, o kadar mutlu olurum ki" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA DUYGULANDIRAN YORUMLAR

Ormiyak'ın son hali sosyal medyada da geniş yankı buldu. Kullanıcılar, usta oyuncu için "çok üzüldüm", "gerçek değer zamanla yeniden fark edilir" ve "çok yaşlanmış" gibi yorumlar yaptı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar

Ankara'da düşen uçağın ses kayıtları çözüldü! İşte ilk bulgu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler
Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

Zırhlı araç sokağa inen vatandaşları acımasızca böyle ezmiş
'Sapık Sinan' olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinden sonra ilk kez konuştu
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti

Oğlu ve yeğenini kaybetti ama bin canı kurtardı
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi

"Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi"