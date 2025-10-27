Arka Sokaklar'ın Suat'ının fotoğrafı büyük tartışma yarattı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü ve Suat karakterleriyle izleyicinin hafızasına kazınan ikilinin "Yıllar sonra bir araya geldiler" denilerek servis edilen fotoğrafı tartışma yarattı.

GÖRENLER TANIMAKTA ZORLANDI

Evren'in son halini gören hayranları, "Zaman gerçekten geçmiş ama zarafeti aynı", "Eskisinden bile daha güzel", "Tanımakta zorlandım ama çok hoş olmuş" gibi yorumlar yaptı.

"YAPAY ZEKA İLE YAPILMIŞ"

Bir kesim de fotoğrafın yapay zeka ile oluşturulmuş olabileceğini belirterek "Tost makinesi ile çekilmiş yapay zekalı fotoğraf", "Suat yapay zeka gibi durmuş", "Yapay zeka ile yapılmış ama yine de siz bilirsiniz", "Suat niye mezardan gelmiş gibi", "Suat ruhlar aleminden mi gelmiş?" yorumlarıyla fotoğrafın gerçek olmadığını savundu.

İşte tartışma yaratan o kare;

TİYATROYA YÖNELDİ

Bir dönem Arka Sokaklar'daki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Figen Evren'in, ekranlardan uzak kaldığı sürede tiyatro ve sosyal projelerde yer aldığı biliniyor.