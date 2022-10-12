Arka Sokaklar'ın afişi yayınlandı! Sevilen oyuncuyu göremeyen izleyicinin morali yerle bir oldu

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın yayınlanan afişi seyircilerin moralini bozdu. Kadrosuna yeni oyuncular katan dizide Mesut Komiser'i göremeyen izleyici "Bu kez kesin final yapar" demekten kendini alamadı.

Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezon tarihi merak ediliyordu. Dizi 14 Ekim Cuma günü 17. sezonun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yayınlanan afişi ise sosyal medyada kriz çıkardı.

5 YENİ OYUNCUYLA DÖNÜYOR

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar 5 yeni oyuncuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

AFİŞTE EKSİKLİĞİ HİSSEDİLDİ

Dizinin sıkı takipçileri 633. yeni bölümü sabırsızlıkla beklerken dizinin afişi yayınlandı. Diziden ayrılan isimler dikkat çekerken, yeni gelen oyuncular seyirciyi pek tatmin etmedi. Dizi için "Bu kez kesin final yapar, biter" yorumları yapıldı. İzleyicinin yıllardır görmeye alıştığı Mesut Komiser'i canlandıran Şevket Çoruh'un yeni sezonda olmaması bu tarz yorumların yapılmasında etkili oldu.

NE OLMUŞTU?

Rıza Baba ve ekibi Mesut'un yaşadıkları karşısında adeta yıkılır. Mesut bir yandan ölüm kalım mücadelesi verirken, diğer yandan Tunç'un ortaya çıkması ekibe moral verir. Hüsnü ve diğerleri Tunç'u bulmak için ellerinden geleni yaparlar. Tunç sağ salim bulunabilecek mi?