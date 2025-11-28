Haberler

Arka Sokaklar'a Yeni Karakter: Adem Ağa

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar, Durul Bazan'ın hayat vereceği Adem Ağa karakteriyle heyecan dolu yeni bölümünü izleyiciyle buluşturacak. Uyuşturucu baronu Adem Ağa, Cevher ile karşılaşarak ekibin mücadele edecekleri yeni bir çatışmanın fitilini ateşleyecek.

KANAL D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, güçlü bir oyuncuyla izleyici karşısına çıkacak. Durul Bazan, dizinin yeni bölümüne Adem Ağa rolüyle konuk olacak.

Aksiyonun hiç bitmediği dizide Bazan'ın hayat verdiği Adem Ağa; zekası ve gücü sayesinde yeraltı dünyasını kendine biat ettirmiş, tehlikeli bir uyuşturucu baronu olarak diziye giriş yapacak. Karakter, kurduğu düzenle hem polis hem de suç dünyası için büyük bir tehdit oluşturacak.

YOLU CEVHER'LE KESİŞECEK

Adem Ağa'nın yolu ilk olarak Cevher'le kesişecek. Bu karşılaşma, Rıza Baba ve ekibinin de radarına girecek. Bölümde, Adem Ağa'nın etkisiyle ekip ciddi bir mücadeleye adım atacak.

AKSİYON TAVAN YAPACAK

Heyecanın yükseleceği yeni bölümde, ekip hem Adem Ağa'nın kurduğu suç ağını çözmeye çalışacak hem de Cevher üzerinden açılan yeni çatışmanın içine girecek. Dizi, izleyiciyi aksiyon dolu sahnelerle ekrana kilitleyecek.

D Media imzalı Arka Sokaklar yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
