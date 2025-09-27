Arka Sokaklar 720. Bölümde Şiddet Olayı Gündem Yarattı

KANAL D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar 720. bölümüyle büyük ses getirdi. Reytingleriyle üst sıralarda yer alan dizi yine Türkiye'nin gündemini ekrana taşıdı. Dizinin son bölümündeki bir sahne izleyiciyi derinden etkiledi. Toplumsal olayları senaryosuna ustalıkla işleyen Arka Sokaklar'da çocuklarının gözü önünde şiddete uğrayan bir babaya Hakan ve Zeki Komiserin sahip çıkması seyircinin takdirini topladı. Ali'nin dönüşü, Hüsnü'nün vurulması ve Cevher'in yeniden sahneye çıkmasıyla Arka Sokaklar'da kartlar yeniden dağıtıldı.

YANKI UYANDIRAN OLAY ARKA SOKAKLAR'DA

Arka Sokaklar heyecan ve aksiyon dolu bir bölümle ekrana geldi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir olayda, bir babaya çocuklarının yanında tokat atan birinin görüntüleri gündeme oturmuştu. Arka Sokaklar, bu olayı dizinin güçlü hikayesine taşıyarak izleyiciyle buluşturdu.

SAHNEYE YORUM YAĞDI

Dizide babaya yapılan zorbalığa şahit olan Hakan ve Zeki Komiser hemen harekete geçti. Şiddet uygulayanlara müdahale eden ikili, sokak ortasında başlayan kovalamacanın ardından suçluları yakaladı. Sosyal medyada çok konuşulan sahneye yorum yağdı.

TÜRKİYE GERÇEKLER EKRANA TAŞIYOR

Türkiye gerçeklerini ustalıkla işleyen Arka Sokaklar, bu bölümüyle de seyirciden tam not aldı. Seyirciler, hem heyecan hem de duygu yüklü sahnelerle ekrana kilitlendi.

ALİ HÜSNÜ'YÜ VURDU!

Heyecan dolu bölümde Hüsnü, bir silahlı saldırganın peşine düştü. Ancak asıl şaşırtan, saldırganın Ali olduğunun anlaşılmasıyla yaşandı. Hüsnü, gerçeği öğrendiğinde Ali'nin Hüsnü'yü vurmasıyla izleyenlerin nefesi kesildi.