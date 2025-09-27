Haberler

Arka Sokaklar 720. Bölümde Şiddet Olayı Gündem Yarattı

Arka Sokaklar 720. Bölümde Şiddet Olayı Gündem Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KANAL D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, 720. bölümüyle toplumsal olayları işleyerek büyük ses getirdi. Çocuklarının gözü önünde şiddete uğrayan bir baba ile ilgili sahne, izleyiciyi derinden etkiledi. Hakan ve Zeki Komiser'in müdahalesi ve Ali'nin dönüşü gibi olaylar, diziyi heyecan dolu hale getirdi.

KANAL D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar 720. bölümüyle büyük ses getirdi. Reytingleriyle üst sıralarda yer alan dizi yine Türkiye'nin gündemini ekrana taşıdı. Dizinin son bölümündeki bir sahne izleyiciyi derinden etkiledi. Toplumsal olayları senaryosuna ustalıkla işleyen Arka Sokaklar'da çocuklarının gözü önünde şiddete uğrayan bir babaya Hakan ve Zeki Komiserin sahip çıkması seyircinin takdirini topladı. Ali'nin dönüşü, Hüsnü'nün vurulması ve Cevher'in yeniden sahneye çıkmasıyla Arka Sokaklar'da kartlar yeniden dağıtıldı.

YANKI UYANDIRAN OLAY ARKA SOKAKLAR'DA

Arka Sokaklar heyecan ve aksiyon dolu bir bölümle ekrana geldi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir olayda, bir babaya çocuklarının yanında tokat atan birinin görüntüleri gündeme oturmuştu. Arka Sokaklar, bu olayı dizinin güçlü hikayesine taşıyarak izleyiciyle buluşturdu.

SAHNEYE YORUM YAĞDI

Dizide babaya yapılan zorbalığa şahit olan Hakan ve Zeki Komiser hemen harekete geçti. Şiddet uygulayanlara müdahale eden ikili, sokak ortasında başlayan kovalamacanın ardından suçluları yakaladı. Sosyal medyada çok konuşulan sahneye yorum yağdı.

TÜRKİYE GERÇEKLER EKRANA TAŞIYOR

Türkiye gerçeklerini ustalıkla işleyen Arka Sokaklar, bu bölümüyle de seyirciden tam not aldı. Seyirciler, hem heyecan hem de duygu yüklü sahnelerle ekrana kilitlendi.

ALİ HÜSNÜ'YÜ VURDU!

Heyecan dolu bölümde Hüsnü, bir silahlı saldırganın peşine düştü. Ancak asıl şaşırtan, saldırganın Ali olduğunun anlaşılmasıyla yaşandı. Hüsnü, gerçeği öğrendiğinde Ali'nin Hüsnü'yü vurmasıyla izleyenlerin nefesi kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
İmamoğlu'nun görüntüsü Oktay Saral'ı küplere bindirdi: Mahkeme heyeti açığa alınmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanını küplere bindiren görüntü
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
Erdal Erzincan'ın 'Alevilik' ve 'Türkçe' çıkışı büyük tartışma yarattı

Erdal Erzincan'ın "Alevilik" ve "Türkçe" çıkışı infial yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nejat İşler'in olaylı gecesi! Muhabirlere küfürler savurdu

Olaylı gece! Kendisini sıkıştıran muhabire küfürler savurdu
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışı yeniden başladı

Milyonlarca ton petrol Türkiye'den akacak! Vana bu sabah açıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.