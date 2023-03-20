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Arda Turan 42 Milyon TL Ödediği 'kraliyet Aracı' ile İlk Kez Görüntülendi

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Arda Turan 42 Milyon TL Ödediği 'kraliyet Aracı' ile İlk Kez Görüntülendi

Futbolcu bırakan eski milli futbolcu Arda Turan, galerisine yeni bir araç daha ekledi. Arda Turan, yaklaşık 42 milyon TL ödediği Rolls Royce Cullinan marka SUV model aracıyla, ilk kez Bebek'te görüntülendi. İşte detaylar...

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Arda Turan, yaklaşık 42 milyon TL ödediği Rolls Royce Cullinan marka SUV model aracıyla, ilk kez Bebek'te görüntülendi.

Dünyanın en iyi otomobillerinden biri olarak gösterilen ve 'Kraliyet aracı' olarak da bilinen aracı koleksiyonuna ekleyen eski milli futbolcu, sahilde tur attı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Arda Turan Bebek Magazin Haberler

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