Araplar Burak Özçivit'i kara listeye aldı

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, bu yıl Suudi Arabistan'da düzenlenen Joy Awards törenine davet edilmemesiyle gündeme geldi. Arap dünyasında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Özçivit'in törendeki yokluğu dikkat çekerken, kulislerde "kara liste" iddiası konuşulmaya başlandı.

JOY AWARDS'TA DİKKAT ÇEKEN EKSİKLİK

Dünya yıldızlarını ağırlayan ve her yıl büyük ilgi gören Joy Awards'ta Burak Özçivit'in bu yıl davetliler arasında yer almaması merak konusu oldu. Daha önce törenin müdavimleri arasında gösterilen Özçivit'in yokluğu sosyal medyada da tartışma yarattı.

"YER BEĞENMEME" KRİZİ İDDİASI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre, Özçivit'in törene davet edilmemesinin nedeni geçmişte yaşanan bir kriz. İddiaya göre ünlü oyuncu, geçen yıl eşi Fahriye Evcen ile katıldığı törende kendilerine ayrılan yeri beğenmedi ve sosyal medya hesabından organizasyonu eleştiren bir paylaşım yaptı. Paylaşım kısa süre sonra silinse de organizasyon komitesinin bu durumu not ettiği öne sürüldü.

"KARA LİSTE" KULİSİ

İddialara göre, bu gelişmenin ardından Burak Özçivit'in Joy Awards organizasyonu tarafından kara listeye alındığı konuşuluyor. Son dönemde Suudi Arabistan yerine Rusya ve Türki Cumhuriyetler'de daha sık boy gösteren Özçivit'in bu değişen rotası da iddiaları güçlendiren detaylar arasında yer aldı.