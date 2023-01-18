Araçtan inerken yere düşen Mesut Akusta aracın altında kaldı! 3 parmağında kırık var

Ünlü oyuncu Mesut Akusta diş tedavisine gitmek için bindiği araçtan düştü. Arkaya bakmadan hareket eden şoför oyuncunun parmaklarını ezip kırdı.

Yürek Çıkmazı dizisinde başrol oynayan Mesut Akusta talihsiz bir olay yaşadı. Çekimler sırasında dişi yerinden çıkan oyuncu doktora gitmek için set aracına bindi.

3 PARMAĞI KIRILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mesut Akusta araçtan indikten sonra dengesini kaybedip düştü. Arabayı kullanan şoför arkaya bakmadan hareket etti ve yere düşen oyuncunun parmaklarını ezdi. Acılar içinde kıvranan oyuncunun 3 parmağı kırıldı.

DİZİDE UYGUN HİKAYE YAZILDI

Akusta'nın tedavisi yapıldıktan sonra parmakları alçıya alındı ve işinin başında döndü. Sağlık sorununa rağmen işini hiç aksatmayan ünlü oyuncu dizide birileriyle kavga etmiş gibi gösterildi.