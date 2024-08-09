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Ankaralı Turgut'un son hali kahretti! Kızı, sevenlerinden dua istiyor

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Kendine has tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı. Babasının son halini paylaşan ünlü şarkıcının kızı "Canım babam Ankaralı Turgut siz sevenlerinden dua bekliyor" ifadelerine yer verdi.

Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Ankaralı Turgut, apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastane odasından fotoğraf paylaşan ünlü şarkıcının kızı, babası için dua istedi.

"BABAM, SEVENLERİNDEN DUA BEKLİYOR"

Bir hayli zayıfladığı görülen ünlü şarkıcının fotoğrafını paylaşan kızı, "Canım babam Ankaralı Turgut siz sevenlerinden dua bekliyor" notunu düştü. Sanatçının kızına kısa sürede çok sayıda "geçmiş olsun" mesajı atıldı.

İşte Ankaralı Turgut'un son hali;

Ankaralı Turgut'un son hali kahretti! Kızı, sevenlerin dua istedi

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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Yorumlar (14)

Alp Dogan Caglar:

Rabbim tüm muhtaçlara acil şifalar versin

135
1
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osman kara kara:

Allah şifa versin.

93
1
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Medem:

Allah şifa versin fakat turgut'ta Hayatı abuk subuk müstehcen sözlerle barbut oynar gibi yaşadı diye biliyorum O yüzden yani bugünlerin geleceğini Ben düşündüm ama o düşünemedi Allah bizlere bu sonlardan ders almayı nasip etsin.

61
20
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Mutlu SÜTÇÜ:

allah tan acil şifalar diliyorum. geçmiş olsun

54
0
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Ferhat null:

ALLAH TÜM HASTALARIMIZA ACİL ŞİFALAR VERSİN AMİN

42
5
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Kenan Tepretoğlu:

Allah şifasını versin İnşallah, onu ailesine bağışlasın tez zamanda.

37
0
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Abdullah Atik:

Allah sağlık sihat versin canımızın kıymetini bilelim biraz frenli gitmek lazım sonuçta insanız organlarımız biyonik değil.!!

14
2
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dikduran adam:

Allah şifa versin

4
0
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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Geçmiş olsun Çirkin KRAL

3
0
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METİN DOĞAN:

Allah'ım Şafi ismiyle şifalar versin inşallah

2
0
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