Ankaralı şarkıcı Hüseyin Kağıt, Kozan'da sevenleriyle buluştu

Adana'nın Kozan ilçesinde sevenleri ile buluşan Ankaralı şarkıcı Hüseyin Kağıt, Kozan ciğerine hayran kaldı.

Kozan'da bir kafede sahne alan Hüseyin Kağıt, sevilen şarkılarını Kozanlılar için seslendirdi. Hüseyin Kağıt, Kozan ciğerine ve insanlarına hayran kaldığını ifade etti. İlçenin tarihi ve turistik alanlarını gezen Ankaralı sanatçı, havaları ve sevilen şarkılarını seslendirerek sahneden ayrıldı.

İlçede sanatçıyı ağırlayan Veysel Şakir, kültür etkinlikleri çerçevesinde sanatçıyı getirdiklerini kaydetti. - ADANA