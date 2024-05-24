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Ankaralı şarkıcı Hüseyin Kağıt, Kozan'da sevenleriyle buluştu

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Ankaralı şarkıcı Hüseyin Kağıt, Kozan'da bir kafede sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçı, Kozan ciğerine ve insanlarına hayran kaldığını ifade etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde sevenleri ile buluşan Ankaralı şarkıcı Hüseyin Kağıt, Kozan ciğerine hayran kaldı.

Kozan'da bir kafede sahne alan Hüseyin Kağıt, sevilen şarkılarını Kozanlılar için seslendirdi. Hüseyin Kağıt, Kozan ciğerine ve insanlarına hayran kaldığını ifade etti. İlçenin tarihi ve turistik alanlarını gezen Ankaralı sanatçı, havaları ve sevilen şarkılarını seslendirerek sahneden ayrıldı.

İlçede sanatçıyı ağırlayan Veysel Şakir, kültür etkinlikleri çerçevesinde sanatçıyı getirdiklerini kaydetti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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