Ankara'da müzisyenin öldürülmesi davasında istinaf mahkemesinden karar açıklaması

Ankara'da eğlence mekanında müzisyen Onur Şener'in istek parça çalmayı kabul etmediği için çıkan tartışmada öldürülmesiyle ilgili davada istinaf mahkemesinin, 5 sanık için verdiği kararın gerekçesi açıklandı.

Ankara'da eğlence mekanında müzisyen Onur Şener'in (45) istek parça çalmayı kabul etmediği için çıkan tartışmada öldürülmesiyle ilgili davada istinaf mahkemesinin, 5 sanık için verdiği kararın gerekçesi açıklandı.

12 yıl hapis cezası verilen Ali Gündüz hakkında olaydan sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile sözlü ve yazılı beyanlarında nedamet (pişmanlık) ifade etmediği gibi, olaylardan sorumlu tuttuğu maktulün ölümünden önceki özel ve kişisel hayatıyla ilgili yargılama konusuyla ilgisiz, savunma sınırını aşan olumsuz yorum ve ithamları gerekçesiyle iyi hal indirimi uygulanmadığı belirtildi.

Onur Şener, geçen yıl 2 Ekim'de, Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, istek parçayı çalmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü.

Olaya karışan ve bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ve Gözde Gündüz ile Jale Erberk, Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Tutuklu sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e "kasten öldürme" suçundan takdir indirimi uygulanarak 25'er yıl hapis cezası verildi.

Diğer tutuklu sanık Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz'ün ise delil yetersizliğinden beraatına karar verildi.

İstinaf, beraat kararını kaldırdı

Dosya istinaf mahkemesine taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, sanık İlker Karakaş'a "kasten öldürme" suçundan verilen 25 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu. Mahkeme, sanık Ali Gündüz'e aynı suçtan verilen 25 yıl hapis cezasını kaldırıp, suçu, haksız tahrik altında işlediği kanaatiyle, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezasına hükmetti.

Sanık Semih Soyalp'e verilen beraat kararı da kaldırılıp, aynı suçtan iyi hal indirimi uygulanarak 10 yıl hapis cezası verildi. Diğer iki sanığın beraat kararı da hukuka uygun bulundu.

Gerekçeli karar

İstinaf mahkemesinin gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda, sanıklar Ali ile Semih'in, sanık İlker'in maktulün başına bardakla vurduğunu görmelerinden itibaren, kavgaya dahil olarak maktule yönelik eylemlerde bulundukları, her iki sanığın maktule yönelik bir cebir uygulayarak, ölüme yol açan sanık İlker'in eylemine zemin hazırlayıcı bir fonksiyon üstlendiklerinin kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Sanık Semih Soyalp'e verilen beraat kararının bu yüzden kaldırılarak 10 yıl hapis cezası verildiği belirtildi. 12 yıl hapis cezası verilen Ali Gündüz hakkında ise sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile sözlü ve yazılı beyanlarında nedamet (pişmanlık) ifade etmediği gibi, olaylardan sorumlu tuttuğu maktulün ölümünden önceki özel ve kişisel hayatıyla ilgili yargılama konusuyla ilgisiz, savunma sınırını aşan olumsuz yorum ve ithamları nazara alınarak iyi hal indirimi uygulanmadığı belirtildi.

'Kararı temyiz edeceğiz'

Onur Şener'in ailesinin avukatı Meltem Banko, istinaf mahkemesinin kararını temyiz edeceklerini söyledi. Banko, "Verilen bu karar ne yazık ki Onur Şener'in, acıları ilk günkü gibi taze olan ailesi ve sevenlerinin yüreklerine su serpememiş ve kamunun hukuka olan güvenini sarsmıştır.

Eylem ve fikir birliği içerisinde hareket eden 5 kişinin, Türk Ceza Kanunu kapsamında kasten öldürme suçu açısından müşterek fail olarak cezalandırılması gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulmuştur. Maddi gerçekle örtüşmeyen ve hakkaniyete aykırı olan bu karara karşı hukuki mücadelemizi sonuna kadar temyiz aşamasında da sürdüreceğiz" dedi.